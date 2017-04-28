Всем уже стало понятно, что современная экологическая ситуация оставляет желать лучшего. И городские жители предпочитают перебираться за город. Спрос, как водится, рождает предложение. Последняя модная тенденция, это создание коттеджных поселков клубного типа, которых в Латвии, пока еще, не много.





Вы цените близость к природе и комфорт?! Подумываете о покупке дома?! Откройте мир своей мечты с "Green Village", в уникальном поселке клубного типа в Бабитском крае, Пиньки, находящийся между Ригой и популярным курортом Юрмала.

Это эксклюзивный поселок клубного типа, расположенный в ближнем пригороде латвийской столицы, со своим элитным характером, скрытый от посторонних глаз. Основное преимущество этого поселка — создание клуба, предполагающего однородную социальную среду.





Сама концепция коттеджного поселка клубного типа предполагает определенный образ жизни. Поэтому все здания в "Green Village" выдержаны в едином архитектурном стиле. Не выезжая из "Green Village" можно организовать и семейное торжество, деловое мероприятие и просто отдохнуть в уютной зоне "relax & SPA". Прибавьте к этому уникальный круглосуточный консьерж сервис, а также живописную местность и свежий воздух. Все это в полной мере позволяет насладиться высоким уровнем загородной жизни.





На закрытой охраняемой и благоустроенной территории, общей площадью более 2 гектаров, находятся:

7 двухэтажных коттеджей на одну семью, площадью от 360 кв.м., с прилегающим участком 1500 кв.м.

3 коттеджа на две семьи, каждый площадью от 220 кв.м., с прилегающим участком 750 кв.м.

2 трехсекционных просторных таунхауса, площадью от 215 кв.м., с прилегающим участком земли от 500 кв.м.

Административное здание — круглосуточного консьерж — сервиса, с релакс-зоной (сауна, джакузи), номером для гостей и помещением для проведения досуга.

Баскетбольная площадка

Игровая детская зона

Место для пикников

Дома предлагаются с белой и полной отделкой. Цены от 280000 EUR.

"Высокое качество жизни и комфорт" — приходят на ум в этом месте!

До Риги — 15 минут, до Юрмалы — 7 минут.

5 минут пешей прогулки, до красивого озера, но в любую погоду вы можете расположиться на просторной террасе и принимать воздушные ванны за вкусным обедом в кругу друзей и семьи, наслаждаясь величественной красотой сосен.

Этот район не затронут шумными толпами туристов, но в то же время он имеет великолепную инфраструктуру, свою благоустроенную закрытую территорию.

По вопросам приобретения домов в "Green Village", актуальной информации о наличии, подарках и бонусах при покупке, пожалуйста, обращайтесь в отдел продаж или по телефонам: +37120562020 (Нелли) и +37127024780 (Анна)

Мы для Вас сделали несколько коротких видео, которые можно посмотреть на http://vipdom.lv/greenvillage.

А еще, Вы можете погулять по всем трем типам домов, используя 3D туры.

И, конечно, приезжайте увидеть все своими глазами: Sīļukalnu 11, Babītes novads, Sēbruciems.