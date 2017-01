С 14 по 18 марта 2017 года во Франкфурте-на-Майне, Германия, пройдет ISH 2017 — крупнейшая мировая специализированная выставка инновационного дизайна ванных комнат, энергоэффективных технологий отопления и кондиционирования воздуха и возобновляемых источников энергии. "Вода. Энергия. Жизнь" (Water. Energy. Life.) — девиз предстоящей выставки емко выражает ее тематику.

Абзац истории. По количеству экспонентов (это в основном производители), совокупной площади стендов и числу посетителей ISH 2015 была рекордной: 2465 фирм-участников, 260 тысяч кв.м и около 200 тысяч посетителей. Укрепились международные позиции ярмарки: 61 процент участников и 37 процентов посетителей прибыли на ISH 2015 из-за пределов Германии.

ISH 2017 — номер один в мире среди всех выставок аналогичного профиля. Об этом говорят цифры. Например, как и двумя годами ранее, нынешняя ярмарка ISH примет более 2400 экспонентов, в числе которых- все лидеры отрасли планеты. Они покажут свою новейшую продукцию, всемирная рыночная история которой начнется именно с ISH 2017.

Раздел будущей ярмарки под названием "Вода" (ISH Water) — это экологически ориентированные, устойчивые санитарно-технические решения и инновационный дизайн ванных комнат. Важнейшая задача данного раздела, девиз которого "Ванные для людей" (Bathrooms for People), демонстрация, помимо художественно-технических и конструкторских находок, таких технологий, которые обеспечивают укрепление здоровья людей, их комфорт, а также ресурсосбережение и гигиеничность питьевой воды.

Раздел "Энергия" (ISH Energy) ответит на вопросы, связанные в первую очередь с энергоэффективностью и комфортабельностью зданий. Здесь представят перспективные технологии высокой результативности и интеллектуальное инженерное оснащение зданий. В центре внимания окажется слияние отопительного оборудования и возобновляемых источников энергии. Другая важная тема раздела —интеграция информационных технологий и инновационного отопительного оборудования. Показ полного спектра соответствующих предложений пройдет под оптимистичным лозунгом "Энергетическая революция с блестящим будущим — у нас есть решения" (The energy revolution with a bright future — we have the solutions).

Главное в Aircontec (это подраздел "Энергии") — современное вентиляционное оборудование жилища, энергоэффективное и создающее комфорт, а также централизованные и децентрализованные системы кондиционирования для новых и модернизируемых зданий.

Связующее звено между "Водой" и "Энергией" — раздел "Мир монтажных технологий" (World of Installation Technology).

В конце июня 2015 года компания "Мессе Франкфурт" (Messe Frankfurt), организатор ISH, и ее партнеры единогласно выбрали Турцию страной-партнером нынешней ярмарки.

Вольфганг Марцин (Wolfgang Marzin), президент и главный исполнительный директор "Мессе Франкфурт" объяснил, что указанное решение было принято на основании факта повышения значимости Турции как "поставщика" участников и посетителей на ISH.

Еще факт: пять процентов турецкого экспорта приходится на санитарную технику, а также оборудование для отопления и кондиционирования воздуха.

ISH 2017 проходит в период, когда европейская и немецкая политика по защите климата и природных ресурсов преследует весьма амбициозные цели — в частности, к 2050 году сокращение объемов выбросов парниковых газов зданиями должно составить примерно 85 процентов. Соответствующая тема "Power to Heat" отражает все более широкое использование возобновляемых источников энергии. На ISH 2017 покажут, например, системы, в которых сочетаются крышные фотоэлектрические установки с тепловым насосом, аккумуляторами электричества и теплоты. Предельно эффективная работа таких систем достигается за счет цифровых технологий.

Разнообразна рамочная программа предстоящей выставки. Здесь, помимо прочего, и лекции специалистов, и конкурсы, и тематические экскурсии. Вот, к примеру, три пункта программы. "У нас есть решения" — под таким названием пройдет форум "Технологии и энергия" (Technology and Energy Forum). На нем, в частности, обсудят перспективы цифровизации в сфере отопления. На форуме "Печь" (Stove Forum) рассмотрят, например, потенциал древесины как топлива для отопления. Состоится новое специализированное мероприятие для монтажников — семинар по ванным комнатам "Мы представляем будущее!" (Bathroom Workshop — We present the future!).

Приезжайте в марте во Франкфурт и убедитесь в этом сами :)

Ярмарка ISH 2017 начнет свою работу 14 марта 2017 года в 9:00. Место проведения — выставочный центр компании "Мессе Франкфурт".

