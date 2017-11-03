Очень важно придерживаться точного графика прививок, чтобы защитить себя от клещевого энцефалита. Если какая-то из назначенных прививок была пропущена, это не всегда означает, что весь курс вакцинации необходимо начинать заново с самого начала. Тем не менее, также и важно как можно скорее проконсультироваться с врачом о дальнейшей схеме вакцинации.

Соблюдать установленный производителем вакцин график вакцинации и ревакцинации очень важно, так как им предусмотрено возникновение определенного количества антител в организме человека. Не придерживаясь установленных сроков, количество антител в любой момент может резко понизиться, и в случае укуса клеща существует угроза заболеть клещевым энцефалитом — опасным неврологическим заболеванием, в результате которого может наступить паралич или даже смерть.

Если пропущена очередная прививка или произошел сбой в графике ревакцинации, необходимо поступить следующим образом:

Отправиться в кабинет вакцинации, рассказать о сложившейся ситуации и показать прививочный паспорт.

Если прививочный паспорт утерян или нигде не указана дата последней вакцинации или ревакцинации, очень важно постараться вспомнить, сколько примерно времени прошло после последней прививки.

Сотрудник рассмотрит каждый случай индивидуально и порекомендует наиболее подходящее решение: это только компетенция специалиста — назначать или расшифровывать результаты анализов на антитела, и консультировать по вопросам о схемах вакцинации в дальнейшем.

После консультации может быть введена одна доза вакцины. Затем, в соответствии с рекомендациями медика, спустя определенное время может быть назначен анализ, определяющий количество антител в крови. Результаты помогут понять медикам, необходимо назначить курс вакцинации заново или же иммунитет уже сформировался, и следующая ревакцинация требуется лишь спустя несколько лет.

Клещевой энцефалит — это очень серьезное инфекционное неврологическое заболевание, возбудитель передается через слюну клеща. После укуса зараженного клеща процесс инфицирования может произойти всего лишь в течение нескольких минут. Последствиями перенесенного клещевого энцефалита могут стать как нарушение функций центральной нервной системы, так хроническая усталость и головные боли, пониженный уровень работоспособности, паралич. К сожалению, возможен и летальный исход.

Клещи сохраняют активность и в осенние месяцы, иногда даже и зимой, поэтому очень важно не медлить с вакцинацией. В период, когда клещи активны, рекомендуют вакцинироваться в соответствии с быстрой или ускоренной схемой вакцинации, которые формируют иммунитет в короткие сроки — в течение 30 или даже 21 дней.

Для получения медицинских рекомендаций личного характера консультируйтесь со специалистом здравоохранения.

Информация подготовлена в рамках проекта GSK Atpazīsti ērču encefalītu.

Использованная информация предоставлена SPKC, www.spkc.gov.lv, дата просмотра 25.04.2017.

GlaxoSmithKline Latvia SIA, улица Дунтес, 3, Рига, LV-1013, Латвия

LV/VGU/0001/17u; Подготовлено:09/2017