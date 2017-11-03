Соблюдать установленный производителем вакцин график вакцинации и ревакцинации очень важно, так как им предусмотрено возникновение определенного количества антител в организме человека. Не придерживаясь установленных сроков, количество антител в любой момент может резко понизиться, и в случае укуса клеща существует угроза заболеть клещевым энцефалитом — опасным неврологическим заболеванием, в результате которого может наступить паралич или даже смерть.
Если пропущена очередная прививка или произошел сбой в графике ревакцинации, необходимо поступить следующим образом:
- Отправиться в кабинет вакцинации, рассказать о сложившейся ситуации и показать прививочный паспорт.
- Если прививочный паспорт утерян или нигде не указана дата последней вакцинации или ревакцинации, очень важно постараться вспомнить, сколько примерно времени прошло после последней прививки.
- Сотрудник рассмотрит каждый случай индивидуально и порекомендует наиболее подходящее решение: это только компетенция специалиста — назначать или расшифровывать результаты анализов на антитела, и консультировать по вопросам о схемах вакцинации в дальнейшем.
- После консультации может быть введена одна доза вакцины. Затем, в соответствии с рекомендациями медика, спустя определенное время может быть назначен анализ, определяющий количество антител в крови. Результаты помогут понять медикам, необходимо назначить курс вакцинации заново или же иммунитет уже сформировался, и следующая ревакцинация требуется лишь спустя несколько лет.
Клещевой энцефалит — это очень серьезное инфекционное неврологическое заболевание, возбудитель передается через слюну клеща. После укуса зараженного клеща процесс инфицирования может произойти всего лишь в течение нескольких минут. Последствиями перенесенного клещевого энцефалита могут стать как нарушение функций центральной нервной системы, так хроническая усталость и головные боли, пониженный уровень работоспособности, паралич. К сожалению, возможен и летальный исход.
Клещи сохраняют активность и в осенние месяцы, иногда даже и зимой, поэтому очень важно не медлить с вакцинацией. В период, когда клещи активны, рекомендуют вакцинироваться в соответствии с быстрой или ускоренной схемой вакцинации, которые формируют иммунитет в короткие сроки — в течение 30 или даже 21 дней.
Для получения медицинских рекомендаций личного характера консультируйтесь со специалистом здравоохранения.
Информация подготовлена в рамках проекта GSK Atpazīsti ērču encefalītu.
Использованная информация предоставлена SPKC, www.spkc.gov.lv, дата просмотра 25.04.2017.
GlaxoSmithKline Latvia SIA, улица Дунтес, 3, Рига, LV-1013, Латвия
LV/VGU/0001/17u; Подготовлено:09/2017