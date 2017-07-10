Наступает долгожданный отпуск. Это время, которым можно насладиться больше всего, это время, когда мобильный телефон становится одновременно твоим гидом, камерой и кошельком. А задумывался ли ты когда-либо, как мобильным телефоном во время отпуска пользуются мужчины и женщины — в чем отличие? Летний опрос Huawei показывает, что женщины используют телефон "умнее", а для мужчин телефон является статусным предметом.

Альберт Эйнштейн сказал, что рабочий стол отражает ум человека. Он объяснил, что стол, на котором царит беспорядок и который полон бумаг, свидетельствует об уме ум человека, постоянно чем-то занятого и постоянно задействующего свой мозг для поиска решений. Психологи согласны: то, как люди используют вещи, может многое рассказать о самих людях. Современный человек находится в постоянном контакте со своим мобильным телефоном. Именно поэтому Huawei решил создать детализированное исследование по этому вопросу в странах Центральной и Северной Европы.

Полученные данные показывают, что 61% мужчин и 67% женщин используют в телефонах GPS навигацию и карты. 13% мужчин и 16% женщин используют телефон для банковских сделок. Даже во время резервации путешествий видна существенная разница — 25% мужчин и 34% женщин для этого дела используют телефон. Исследование также показало, что мужчины меньше используют приложения для планирования путешествий, который становятся актуальными во время путешествий и отпусков. Такими приложениями пользуются 20% мужчин и 26% женщин. В более продвинутом использовании приложений мужчины отстают — только 9% используют возможность сканирования QR кода. В свою очередь, 19% женщин пользуются этой возможностью.

В то же время, мужчины больше привязаны к своим телефонам. 26% мужчин не могут представить свой отпуск без телефона. У женщин этот процент меньше — только 20% женщин признались, что не проведут отпуск без любимого прибора.

Время работы аккумулятора ценится больше всего

Вне зависимости от пола мы хотим, чтобы телефон работал по возможности дольше без зарядки, особенно во время выходных. Летний опрос Huawei подтвердил, что для 83% жителей Европы батарея, которая долго держит заряд, — это самая главная характеристика телефона.

Во время походов или, например, поездки на лодке может не быть под рукой электричества. Более того, его может не быть очень длительное время. Или, например, если найдешь розетку в хостеле, доступ к ней будет открыт очень короткий отрезок времени, потому что желающих зарядить свои устройства будет много.

Huawei может спасти вас во время таких ситуаций. Технология SuperCharge, которая используется в телефонах, позволит телефону работать полный день даже после получасовой зарядки. Если часто путешествуешь на машине, то автомобильная зарядка, которая поддерживает технологию Huawei SuperCharge — это необходимость — она позволит быстро зарядить телефон даже во время коротких поездок. Если тебе нравятся прогулки по неизведанным местам, то тебе может помочь наружная батарея SuperCharge. Это устройство позволяет быть уверенным, что телефон будет "в сознании" так долго, как тебе этого захочется.

Телефон Huawei с любым приспособлением для быстрой зарядки телефона — это комплект, который позволит наслаждаться выходными, вместо того, чтобы нервно искать розетку. Даже в неизвестном городе сможешь использовать навигацию часами, делать сотни фотографий, снимать видео и заряжать телефон быстрее, чем выпивать свой двойной espressо в любимом кафе.

Для мужчин, которые собираются приобрести дополнительные аксессуары и для женщин, которые разбираются в технологиях, у Huawei есть специальное предложение на это лето. Покупая определенные телефоны Huawei, клиенты могут выбрать бесплатные аксессуары — внешний аккумулятор Huawei, автомобильную зарядку Huawei или селфи-палку/штатив. Больше информации на странице: http://consumer.huawei.com/minisite/lvru/summer/