Решив заняться саморазвитием, важно правильно выбрать подходящее для учебное заведение. Зачастую все начинается с изучения предложения и включает в себя оценку репутации учебного заведения, системы, процесса обучения и, конечно, цены. Однако иногда указанная стоимость может ввести в заблуждение, поскольку может не включать в себя различные необходимые для эффективного процесса аспекты. Центр английского языка RTU Riga Business School (RBS) обобщил некоторые факторы, руководствуясь которыми, можно понять истинную стоимость курсов.

Количество академических часов

Один из главных способов понять, сколько же стоят соответствующие курсы — рассчитать стоимость одного академического часа. Таким образом вы более точно сможете сравнить истинные расходы на занятия, которые часто кажутся ниже, потому что продолжительность курсов короче или занятия проходят реже. Курс, на первый взгляд кажущийся дорогим, при внимательном рассмотрении может оказаться более ценным и выгодным.

Учебные материалы и дополнительные ресурсы

Если предыдущий фактор влияет не на общие расходы на курс, а на их истинную стоимость, то учебные материалы и дополнительные ресурсы, которые вам придется использовать во время обучения, существенно влияют на общую сумму. При рассмотрении предложений обязательно необходимо обратить внимание, включены ли обе этих вещи, или хотя бы книги, в общую цену. Например, при изучении английского языка, расходы на учебные материалы могут достичь 50 EUR. Это относится также к дополнительным ресурсам, за которые нередко надо платить отдельно.

Ресурсы времени

Последний, но не менее важный фактор, на который нужно обратить внимание: какую предварительную работу Вам надо проделать, чтобы эффективно усвоить знания. Например, надо ли Вам самому покупать учебники, или же учебное заведение, которое Вы желаете посещать, обеспечивает полный сервис, чтобы Вам не проходилось волноваться о дополнительных вещах? Также, легко ли доступны дополнительные ресурсы, например, Центр английского языка RBS сейчас начал использовать Google Classroom, чтобы студентам были доступны домашние работы и дополнительные материалы от преподавателей в любое удобное время.

К такого рода обучению всегда необходимо подходить с большой ответственностью, поскольку любые курсы, особенно английского языка в наши дни, могут изменить жизнь человека и улучшить ее качество. Поэтому, перед началом учебы, надо обязательно задать все интересующие вопросы выбранному заведению, чтобы убедиться, что Вы будете учиться в самом подходящем для вас месте.

Ознакомьтесь с подходом к обучению, принятым в Центре английского языка RBS и преподавателями, нажав здесь или позвонив по телефону 67089800. Новый семестр Центра английского центра RBS начнется 3 апреля.