Apple подтверждает существование проекта беспилотного транспорта, Meizu планирует запустить безрамочный смартфон, в новый телефон от Microsoft будет встроен проектор. Это не просто выдумки и фантазии, а ежедневные новости от ведущих новостных изданий в сфере IT, которые еще раз нам доказывают: научно-технический прогресс стремится вперед семимильными шагами. У вас есть отличная возможность стать его неотъемлемой частью.

Что ждет IT-специалистов в ближайшем будущем в Латвии и других странах мира?

IT-сфера уникальна в своем роде, и она не зависит от колебания стоимости сырья или таможенных сборов, а спрос на IT-продукты растет в геометрической прогрессии с каждым годом. До 2018 года ІТ как услуга превратится в отрасль мирового масштаба стоимостью почти 550 млрд долларов! Такие прогнозы делают ведущие специалисты крупнейших мировых изданий в сфере информационных технологий. Грядет настоящий IT-бум, специалисты будут востребованными в разных странах мира, и тут латвийским разработчикам и компаниям есть что предложить. IT-сфера продолжает оставаться в числе приоритетных и важных отраслей национальной экономики, а в следующем году прогнозируют очередной рост рынка.

Миллиарды долларов ежегодно зарабатывают IT-компании на экспорте своих услуг. Латвийские специалисты конкурентоспособны на мировом рынке. Они работают с разработчиками из США, Европы и Азии и могут предложить не только привлекательные цены, но и высокое качество предоставляемых услуг и предлагаемых решений. Специалистов из Латвии часто привлекают для выполнения задач в крупных европейских проектах. Кроме этого, в Европе все чаще создают центры научно-технических и технологических разработок, например, так сделали Oracle и Boeing.

Мир компьютеризируется, развивается интернет, становится больше данных и их защита актуальна как никогда. Интернет давно стал популярной площадкой для бизнеса. Рынок e-commerce продолжает расти и расширяться. В интернете можно купить почти все, что необходимо и это намного проще и быстрее, чем искать в обычных магазинах. Согласно прогнозам статистических исследований, рынок IT до 2020 года вырастет в несколько раз: возрастет количество заказов и задействованных специалистов. Поэтому все больше выпускников задумываются о том, чтобы получать образование в этом направлении. Одна из самых востребованных и современных профессий в мире IT за последний год — тестировщики. Выражаясь простыми словами, задача тестировщика заключается в том, чтобы удостовериться в качестве работы продукта перед тем, как пустить его в эксплуатацию. Тестирование — обязательный этап разработки программного обеспечения. Хорошие специалисты в данной области высоко ценятся работодателями по всему миру. Уже сегодня в Риге есть уникальная возможность пройти курсы тестировщиков программного обеспечения в рамках учебной программы QA Academy.

Развитие отрасли информационных технологий способствует созданию новых рабочих мест и развитию науки. Технологические разработки и информационные продукты используют везде, а развитие IT-сферы, как вы уже сами знаете, несет благополучие и процветание.

Если вы еще не связали свою жизнь с информационными технологиями, то сейчас — самое время!