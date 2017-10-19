В напряженном ритме жизни, когда за 24 часа в сутках нужно справляться со всеми возможными и невозможными обязанностями, мы нередко забываем о заботе за своим здоровьем. В результате постоянную усталость и боль в костях начинаем воспринимать как обыденную составную часть своего дня. Если боли в костях и суставах становятся все более выраженными, их нельзя оставлять без внимания, потому что остеопороз — одна из самых распространенных в мире болезней — связана именно с этими симптомами.

Остеопороз — хроническое, системное, разрушающее кости и сопровождающееся болями заболевание, которое существенно ограничивает двигательные функции и качество жизни в целом. Также возникает повышенный риск переломов и хрупкости костей — особенно позвоночника, таза и запястья.

Чаще всего остеопороз выражается именно в виде болей в спине, ограничении двигательных функций, а также риске уменьшения роста и согнутой походки. Чтобы жить полноценной и здоровой жизнью, важно заниматься профилактикой этой болезни уже с детских лет, чтобы устранить возможные проблемы в будущем. По этой причине людям всех возрастов необходимо принимать в достаточном количестве необходимые организму кальций и витамин D.

Регулярный прием кальция и витамина D помогает сохранить прочность костей и сократить побочные явления, вызываемые остеопорозом. Эти компоненты играют важную роль в функционировании нашего организма, так как взаимодействуют и дополняют друг друга.

Почему жизненно необходимо употреблять кальций вместе с витамином D? Потому что именно витамин D3 обеспечивает всасывание в кишечном тракте порядка 90% от всего принимаемого организмом кальция — как в виде еды, так и в виде дополнительно принимаемых препаратов. Если в организме нехватка витамина D, то усваиваемость кальция может быть ограничена, причем касается это и молодежи, и взрослых людей.

Если человек физически активен и сбалансированно питается, то необходимое количество кальция возможно набрать и лишь при помощи еды. Чтобы получить достаточно кальция, каждый день нужно выпивать примерно 1,5 литра молока, съедать килограмм творога или 300 грамм сыра — именно в молочных продуктах кальция больше всего.

У каждой возрастной группы и каждого отдельно взятого человека количество необходимого кальция и витамина D различается, поэтому важно следить за количеством принимаемых компонентов. Узнать, получаем ли мы ежедневно достаточное количество кальция, можно на сайте www.kalcijs.lv — там имеется "калькулятор кальция", в котором удобно отмечать употребляемые ежедневно продукты и получить расчет, сколько кальция усвоил организм.

Если вы начали принимать содержащий кальций препарат, то курс должен длиться не менее трех месяцев. Люди, у которых выявлен остеопороз, должны принимать кальций и витамин D долгое время, однако за процессом будет следить врач.

Выбирая содержащий кальций препарат, определенно стоит обратить внимание на следующие вещи: убедитесь, что он содержит и витамин D3; выясните, достаточной ли является указанная доза (и кальция, и витамина D3) достаточной, а также можно ли ее принять посредством одной, максимум двух таблеток в день. Нужно обратить внимание и на способ употребления. Жевательные таблетки растворяются лучше всего и обеспечивают наиболее полное всасывание в организм. Выбирая безрецептурные лекарства, можешь быть уверен, что указанное количество кальция и витамина D3 действительно отвечает заявленному на упаковке, а также тому, что эффективность медикаментов проверена в ходе клинических исследований, длящихся годами. Они наглядно показывают, как много медикамента усваивается организмом и как меняется от этого прочность костей.

20 октября отмечается Всемирный день остеопороза, и в этом году Латвийская Ассоциация остеопороза и метаболических заболеваний костей приглашает на общеобразовательную лекцию об остеопорозе, его факторах риска, профилактике, диагностике и лечении. Лекция пройдет в Музее истории медицины им. Паула Страдиня (Рига, ул. Антонияс, 1). Мероприятие будет идти с 14:30 до 18:00, вход бесплатный.