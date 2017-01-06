Карлис и Карлина – брат с сестрой, и оба они имеют трудности в развитии: девочка родилась с синдромом Дауна, а у мальчика проблемы с ходьбой, и его состояние, к сожалению, ухудшается. Карлис появился на свет позже назначенного срока, и в результате кислородного голодания пострадал участок мозга, отвечающий за координацию движений. В детстве Карлис часто бывал на реабилитации, а врачи говорили, что к 10 годам мальчик будет нормально ходить. Однако ему уже 7 лет, а улучшений не наблюдается.

До лета 2016 года Карлис, хоть и прихрамывая, но ходил, а теперь он передвигается короткими перебежками, не может подолгу удержать равновесие и часто падает. Мальчику было сделано множество обследований, но несмотря на это, до сих пор не ясно, почему ребёнок стал хуже ходить. Порой, когда болят ноги и становится очень трудно, Карлис начинает ползать, а не ходить. Мама очень переживает: с тех пор, как произошли изменения в худшую сторону, у сына стал искривляться позвоночник.

Успешно лечить мальчика медикаментами не получается, так как мнения врачей по поводу необходимых Карлису лекарств расходятся.

Одним словом, в Латвии сейчас оказать помощь Карлису не могут. Однако ситуация небезнадёжна: в Санкт-Петербурге, где практика и опыт врачей значительно больше, взялись помочь мальчику. Планируется в апреле отправить его в Санкт-Петербург для обследования и реабилитации в детской хирургической больнице.

Просим Вашей помощи в сборе средств для поездки Карлиса в Санкт-Петербург. Возможно, есть шанс помочь ему научиться нормально ходить! Позвонив по телефону 90006684, Вы перечислите 1,42 евро. Набрав номер 90006560, Вы пожертвуете бóльшую сумму – 4,27 евро. Перечислить средства можно и на указанные ниже банковские счета с пометкой "Kārlim Lazdanam". Пожертвовать быстрее и проще можно на страничке о Карлисе на сайте фонда.

Получатель: Labdarības fonds „Ticība, Cerība, Mīlestība", reģ. Nr. 50008173931

АS "Swedbank"

Счёт: LV05HABA0551037000771

Nordea Bank AB Latvijas filiāle,

EUR – LV19NDEA0000083088858

USD – LV72NDEA0000083088874

RUB – LV12NDEA0000083088887

Банк Citadele

Счёт: LV06PARX0017233430001

Спасибо всем, кто откликнется!

Из Санкт-Петербурга недавно пришли радостные известия: Мартин Менцис, у которого был повреждён позвоночник в результате автоаварии, идёт на поправку. Он уже прошел второй курс электростимуляции спинного мозга, и это дало результат: он начал сгибать ноги в коленях. Теперь нужно ещё несколько курсов реабилитации, и, по мнению санкт-петербургских врачей, мальчик сможет ходить. Будем надеяться, что и Карлису Лаздансу смогут помочь!