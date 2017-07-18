1. Общайтесь сидя. Как говорится: "Расскажи клиенту о товаре стоя, вести переговоры лишь из кресла стоит". Даже если клиент встает, продолжайте сидеть — когда вы встаете, это говорит о том, что что-то изменилось, и клиент воспринимает это как сигнал, что можно завершить переговоры и уйти.
2. Отточите навык смотреть людям в глаза. Это самодисциплина, и такую привычку можно привить себе только практикой. Вы можете усовершенствовать этот навык, если будете записывать себя на пленку и просматривать записи. Если вы хотите выглядеть уверенно и если желаете, чтобы люди вам верили, то необходимо смотреть им в глаза — это дает клиентам понять, что они вам интересны, что вы уверены в себе, своем товаре и своем предложении.
3. Пусть ваше общение будет ясным. Люди не доверяют тем, кто общается неуверенно, неясно или нечетко. Я тренировался годами — записывал себя и затем проигрывал записи, чтобы убедиться, что мое общение воспринималось точно так, как я хотел.
4. Шутите. При закрытии любой сделки уместно шутить, чтобы люди расслабились, порадовались, вдохновились или обнадежились. Все любят рассказы, и более вероятно, что клиенты примут решение, если они чувствуют себя спокойно и расслабленно. Если вам удастся вывести клиента из серьезного настроения и и развеселить его, то вы закроете больше сделок.
5. Потенциальные клиенты — покупатели. Всегда, всегда, всегда, при любых обстоятельствах — "нет денег", "не запланировано", "это решаю не я" — всегда относитесь к потенциальному клиенту так, будто он покупатель. Я постоянно ищу признаки, которые говорят мне о том, что этот человек — покупатель и что-то покупал в прошлом: его часы, рубашка, костюм, ожерелье, машина, на которой он приехал, его дом, кредитная карта и т.д. Все это доказывает, что потенциальный клиент на самом деле покупатель, что он в прошлом показал, что способен купить, и что он неоднократно принимал решения о покупке и заключал сделки. Я всегда говорю сам себе: "Каждый потенциальный клиент — покупатель. Смотри на него так, и так и будет".
6. Чернилами на бумаге. Люди верят тому, что видят, а не тому, что слышат. Пусть у вас под рукой всегда будут контракт и блокнот. Все предложения и все ценные качества товара стоит записывать, чтобы покупатели знали, что они получают, когда принимают решение иметь с вами дело. Еще шесть советов в следующем статье. Грант Кардон (статья представлена в сокращении).
Если Вы хотите узнать больше о продажах, зарегистрируйтесь на открытое собрание Клуба предпринимателей WISE Балтии 18-го августа в 19:00 в помещении First Baltic Hubbard College of Administration по адресу Спилвес 35A, Рига. В рамках собрания — семинар Анны Крумхолце: "ПОСТОЯННЫЕ И НЕИЗМЕННЫЕ ТИПЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ".
Зарегистрируйтесь сейчас: напишите свое имя и фамилию на е-майл: info@wisebaltics.org
Участие: бесплатно.
Язык мероприятие: русский.
Больше о мероприятие: www.wisebaltics.org