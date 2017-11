Что такое нишевая парфюмерия и почему она сегодня в топе? Ответы на эти вопросы получили гости вечеринки карты привилегий Club Chic журнала L'Officiel Latvija, посвященной ароматам для избранных.

Вечер 2 ноября в гостинице Grand Palace собрал более 150 гостей — латвийских знаменитостей, дизайнеров, предпринимателей, владельцев бутиков, представителей прессы и счастливых обладателей карты привилегий Club Chic. Все они получили возможность познакомиться с ароматами из бутика нишевой парфюмерии Quintessence, не так давно открывшегося в Риге. Специальные гости мероприятия, итальянский парфюмер Andrea Thero Casotti, создавший известные бренды The House of Oud, Moresque, Blend Oud, и создательница известного парфюмерного бренда Making of Cannes Audrie Courbier рассказали собравшимся, чем нишевая парфюмерия отличается от селективной и почему каждый флакон представляет собой такую ценность. Ведь нишевые ароматы — композиции для избранных, идейный и творческий антипод массовой продукции.

Все вышеупомянутые бренды можно приобрести в бутике Quintessence на ул. Вальню, 3, бренды Blend Oud и Making of Cannes можно приобрести также во всех магазинах Douglas Select.

Ведущей мероприятия выступила харизматичная Иева Адамс, о музыкальном сопровождении вечера заботился DJ Каспар Эрминас.

Каждый гость мог повысить парфюмерный IQ в индивидуальном порядке на стенде бутика Quintessence — представители магазина были готовы проконсультировать по всем вопросам и помогали выбрать аромат мечты. А также на мастер-классе от парфюмера, в котором он демонстрировал, как создается аромат из парфюмерных эссенций, параллельно рассказывая о тонкости каждого запаха и об интенсивности аромата.

Приятное оживление внесла лотерея с ценными призами от Quintessence и компании напитков Prike Latvija.

Фоторепортаж: Paul Ank, Daniel Tikachev