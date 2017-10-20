Ошибочное представление о том, что сильный иммунитет сможет уберечь от заболевания клещевым энцефалитом, все еще существует. К сожалению, даже если у человека крепкое здоровье, он регулярно занимается спортом и следит за питанием, он не защищен от энцефалита. Вакцинация — единственный способ избежать этой инфекции.

Клещевой энцефалит — очень опасное заболевание, симптомами которого могут быть головные боли, температура, рвота, головокружения, ригидность мышц шеи. В особо тяжелых случаях возможны паралич, поражения центральной нервной и двигательной системы. Помните, что переболев клещевым энцефалитом, последствия заболевания могут пагубным образом повлиять на жизнь в дальнейшем: боли, снижение работоспособности, ухудшение памяти, паралич — это только лишь часть возможных последствий.

Лекарства от клещевого энцефалита не существует — медикаментозное лечение лишь подавляет симптомы болезни. Вероятен и смертельный исход. Невозможно предвидеть развитие болезни и осложнения после нее. Также не существует и лекарства, способного предотвратить вероятность заболевания, если клещ укусил человека, у которого не сделана прививка против клещевого энцефалита.

Лето прошло? Только не для клещей. Сделайте прививку сейчас!

Вакцинация против клещевого энцефалита возможна на протяжении всего года, осенью в том числе. Поздней весной, летом и осенью, когда клещи еще активны, можно воспользоваться быстрой или ускоренной схемами вакцинации, вследствие которых иммунитет формируется в течение 21 или 30 дней. Клещи проявляют активность при температуре воздуха выше +3 — +5 градусов. Зимы в Латвии становятся все теплее, поэтому сезон активности клещей в наших широтах становится все более продолжительным.

Для получения медицинских рекомендаций личного характерa консультируйтесь со специалистом здравоохранения.

Информация подготовлена в рамках проекта GSK Atpazīsti ērču encefalītu.

Использованная информация предоставлена SPKC, www.spkc.gov.lv, дата последнего просмотра 25.04.2017.

GlaxoSmithKline Latvia SIA, улица Дунтес, 3, Рига, LV-1013, Латвия

LV/VGU/0001/17v; Подготовлено:09/2017



