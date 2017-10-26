"Любовь — не картошка, не выбросишь в окошко", комедия в двух действиях по пьесе Степана Лобозерова в Рижском доме конгрессов уже 2 ноября

Режиссер-постановщик – Андрей Максимов

В ролях: Нина Усатова, Александр Панкратов – Черный, Зоя Буряк, Дмитрий Малашенко, Нина Семёнова, Олег Якунин.

Уникальная комедия, получившая Гран-при фестиваля «Амурская осень», а так же призы в номинациях «Лучший спектакль» и «Лучший актерский ансамбль».

Лирическая комедия с самого начала погружает зрителя в такой милый и понятный мир русской деревни. Несколько дней из жизни сибирской глубинки захватывают воображение и переживаются зрителем не как сторонним наблюдателем, а человеком, непосредственно находящимся в гуще событий.



Неиссякаемый народный юмор, комичные ситуации, в которые попадают селяне и горожанин, дополненные острыми диалогами – все это делает спектакль насыщенным и добрым. Автор пьесы Степан Лобозеров талантливо и виртуозно развивает почти анекдотичный сюжет этой истории. Пьеса «Семейный портрет с посторонним», по которой поставлен спектакль, очень добрая и сердечная.



В доме коренного сибиряка Тимофея (Александр Панкратов-Черный), живущего с женой (Нина Усатова), взрослой дочерью (Зоя Буряк) и матерью (Нина Семёнова) останавливается столичный художник (Дмитрий Малашенко). Привлекательная внешность гостя, его задор и городские манеры становятся причиной ревности ухажера дочери (Олег Якунин). Вот с этого момента все и началось...



Любовно-детективная интрига стала основной сюжетной линией спектакля, которая выводится на передний план, а замечательные острые диалоги, народный юмор, тонкий музыкальный фон дополняют комичные ситуации, происходящие с героями комедии.

Яркий, веселый, энергичный спектакль не оставляет равнодушными зрителей, которые всегда со слезами радости и благодарности принимают поистине доброе народное творение, потому что этот спектакль о жизни и о нас всех в этом непростом времени!



Показ спектакля состоится 2 ноября в 19:00 в Рижском доме конгрессов.





Билеты на www.gastroli.top или www.bilesuserviss.lv