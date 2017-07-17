Как правило, люди, которые испытывают недостаток энергии, постоянную усталость либо хотят улучшить работу мозга или укрепить иммунитет, начинают употреблять много разных витаминов или пищевых добавок. Большинство из них не задумываются, что иногда вполне достаточно одного продукта, сдобренного на удивление полезными семенами. Компания Žemaitijos pienas заботится о пользе изготавливаемых продуктов питания и предлагает потребителям сырные палочки Pik-Nik Nigella с черным тмином.

Не секрет, что семена черного тмина прекрасно подходят к различным продуктам питания в качестве приправы, однако свежие разрываемые сырные палочки Pik-Nik Nigella они не только украшают черными "слезинками", но и обогащают ценными свойствами.

Именно этим семенам приписывается невероятно много хороших свойств, которые были известны китайским травникам, целителям Аюрведы, врачам древней Греции, Египта и Рима. Черный тмин, как панацею от всех болезней, употребляли еще древние египтяне. Древнегреческие врачи писали, что черный тмин используется для лечения головной и зубной боли, насморка, а Клеопатра использовала черный тмин для того, чтобы сохранить свою красоту и жизненную силу. Из этих семян производится масло, которое широко использовалось в древнем Египте, где его прозвали золотом фараонов.

В черном тмине, которым приправлены сырные палочки Pik-Nik Nigella, есть много витаминов и минералов, необходимых для иммунной системы. Находящиеся в нем вещества действуют как желчегонные и мочегонные, выводят свободные радикалы, ослабляют аллергические реакции, снижают уровень холестерина, стимулируют секрецию слизи и очищение, расширяют бронхи, убивают бактерии, вирусы и грибки.

Ученые установили, что находящиеся в черном тмине полиненасыщенные жирные кислоты укрепляют иммунную систему и подавляют аллергические реакции. Они обнаружили более 100 регулирующих функции организма активных веществ, в том числе — полиненасыщенные линолевые, альфа-линоленовые и стеариновые жирные кислоты.

Употребление в пищу приправленных черным тмином сырных палочек Pik-Nik Nigella улучшает зрение и укрепляет сетчатку глаз. В дополнение ко всем перечисленным полезным свойствам — семена черного тмина укрепляют психику, оказывают успокаивающее действие и являются естественным антидепрессантом.

Линия сырных палочек Pik-Nik отличается не только полезными для организма сырными палочками Pik-Nik Nigella, но и классическими, богатыми иными витаминами Pik-Nik Classic. Сырные палочки Pik-Nik Classic — настоящий источник белков и кальция, который нашел свое место в доме каждого, кто любит здоровую пищу.

Сырные палочки Pik-Nik отличаются особой пользой для организма — они натуральные, без консервантов, усилителей вкуса или красителей и идеально подходят для вегетарианцев, так как для их производства не используются ферменты животного происхождения.