Не секрет, что семена черного тмина прекрасно подходят к различным продуктам питания в качестве приправы, однако свежие разрываемые сырные палочки Pik-Nik Nigella они не только украшают черными "слезинками", но и обогащают ценными свойствами.
Именно этим семенам приписывается невероятно много хороших свойств, которые были известны китайским травникам, целителям Аюрведы, врачам древней Греции, Египта и Рима. Черный тмин, как панацею от всех болезней, употребляли еще древние египтяне. Древнегреческие врачи писали, что черный тмин используется для лечения головной и зубной боли, насморка, а Клеопатра использовала черный тмин для того, чтобы сохранить свою красоту и жизненную силу. Из этих семян производится масло, которое широко использовалось в древнем Египте, где его прозвали золотом фараонов.
В черном тмине, которым приправлены сырные палочки Pik-Nik Nigella, есть много витаминов и минералов, необходимых для иммунной системы. Находящиеся в нем вещества действуют как желчегонные и мочегонные, выводят свободные радикалы, ослабляют аллергические реакции, снижают уровень холестерина, стимулируют секрецию слизи и очищение, расширяют бронхи, убивают бактерии, вирусы и грибки.
Ученые установили, что находящиеся в черном тмине полиненасыщенные жирные кислоты укрепляют иммунную систему и подавляют аллергические реакции. Они обнаружили более 100 регулирующих функции организма активных веществ, в том числе — полиненасыщенные линолевые, альфа-линоленовые и стеариновые жирные кислоты.
Употребление в пищу приправленных черным тмином сырных палочек Pik-Nik Nigella улучшает зрение и укрепляет сетчатку глаз. В дополнение ко всем перечисленным полезным свойствам — семена черного тмина укрепляют психику, оказывают успокаивающее действие и являются естественным антидепрессантом.
Линия сырных палочек Pik-Nik отличается не только полезными для организма сырными палочками Pik-Nik Nigella, но и классическими, богатыми иными витаминами Pik-Nik Classic. Сырные палочки Pik-Nik Classic — настоящий источник белков и кальция, который нашел свое место в доме каждого, кто любит здоровую пищу.
Сырные палочки Pik-Nik отличаются особой пользой для организма — они натуральные, без консервантов, усилителей вкуса или красителей и идеально подходят для вегетарианцев, так как для их производства не используются ферменты животного происхождения.