Наблюдая за соревнованиями по метанию копья, можно заметить, что в отличие от большинства спортсменов, которые не улыбаются, рекордсменка Латвии и чемпионка Алмазной лиги прошлого сезона Мадара Паламейка улыбается даже перед ответственными стартами. Это отнюдь не значит, что она не сосредоточена на броске, как раз наоборот – Мадара уверена в себе и таким образом желает успеха другим спортсменкам.

Улыбка и чувство свободы

Мадара считает, что улыбка вызывает ответные улыбки. Если улыбнется один человек, то ему обязательно улыбнется кто-нибудь в ответ. Улыбка делает людей более позитивными, коммуникабельными и открытыми миру. "Если я вижу, что мне навстречу идет улыбающийся человек, мне хочется остановиться и спросить, как его дела, — говорит Мадара, добавляя, что для нее улыбка означает чувство свободы, когда ощущаешь внутренний покой и можешь наслаждаться жизнью. — Мне нравится чувствовать позитив и передавать это чувство всему миру! Как бы банально это ни звучало — улыбка делает мир лучше".

Эмоции и спорт

На соревнованиях по метанию копья можно наблюдать, что у большинства спортсменов перед стартом — словно каменные лица. Это объясняется тем, что они очень сосредоточены, должны быть один на один с собой и не показывать наружу свои эмоции, когда это больше всего необходимо. "У меня были ситуации, когда я была так уверена в себе, что могла и улыбнуться, прежде чем метнуть ядро. Это трудно объяснить, это происходит автоматически и естественно. Думаю, что за это можно даже похвалить, ведь не многие это делают. Конечно, особые эмоции появляется после чего-то положительного — хорошего результата, удачного старта. В таких случаях я переполнена эмоциями", — признается Мадара.

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Победа в алмазной лиге

"После победы в Алмазной лиге я была так взволнована, просыпалась и засыпала с улыбкой. Казалось, что я даже не сплю по-настоящему, так как я была очень радостная и заряженная эмоциями. Эта победа дала мне нечто такое, чего мне не хватало. В тот момент все это компенсировало прежние разочарования, и эмоции, которые я испытала после победы в Алмазной лиге, вдохновили меня. Это было особенно потому, что произошло в первый раз — я впервые завоевала кубок, впервые совершила круг почета с кубком. Это были очень долгожданные эмоции, которые я хотела испытать не только сама, но и передать другим", — радостно вспоминает Мадара.

Зубная щетка — всегда в дорожной сумке

С годами для меня все важнее становятся вещи, которые способны улучшить мою повседневную жизнь, облегчить ее. Если говорить о гигиене зубов, то внешний вид и улыбка — это наш имидж. По–моему, в заботе о здоровых зубах положительно то, что с помощью технологий мы можем достичь чего-то такого, чего было бы невозможно достичь собственными силами. Прежде чем я начала пользоваться зубной щеткой Philips Sonicare DiamondClean, я слышала о ней очень хорошие отзывы и похвалы и с нетерпением ждала, когда же, наконец, смогу ее испытать и оценить каждый из эффектов, которые может давать эта зубная щетка. Теперь я могу лишь согласиться со всеми этими похвалами, так как зубная щетка Philips стала неотъемлемой часть моих ежедневных ритуалов, и я всегда кладу ее в дорожную сумку, когда уезжаю из дома.

Значение дизайна и преимуществ

"Дизайн может привлекать или отталкивать. По-моему, самые простые вещие — самые привлекательные. Это относится и к Philips Sonicare DiamonClean. Мне очень нравится, что после пользования этой щеткой ощущение такое, будто недавно посетила врача-гигиениста, ведь новая зубная щетка не только устраняет до 7 раз больше зубного налета в труднодоступных местах, но и отбеливает зубы в два раза эффективнее, чем простая зубная щетка", — отмечает Мадара.

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