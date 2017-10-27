Четырнадцатилетняя Мария Суеткина не видит с раннего детства. Она родом из Валмиеры, но сейчас учится в рижской школе-интернате для слепых и слабовидящих детей. Мария умеет читать, используя шрифт Брайля, и писать свои инициалы. С уроками справляется, а в свободное время с удовольствием рисует и поет. Голос у нее, как показалось нашей съемочной группе, какой-то особенный, берущий за душу.

История Марии трагична — родилась она семимесячной, вес едва достигал одного килограмма. Девочка несколько месяцев находилась в специальном инкубаторе, где по предположению мамы, и произошло несчастье — из-за подачи в инкубатор чистого кислорода были сильно повреждены глаза.

Потом — посещения различных глазных клиник, что, к сожалению, не дало результата. Правый глаз заменили протезом, а вот левый все же пытались спасти. Действенную помощь оказал Марии в Санкт-Петербурге известный офтальмолог, ведущий хирург, заведующий отделением Олег Дискаленко — девочка даже некоторое время могла различать контуры предметов.

Но, к сожалению, для закрепления результата нужна была не одна, а несколько операций, на которые у семьи не хватило средств. Поэтому мама обратилась с просьбой о помощи в благотворительный фонд "Вера, Надежда, Любовь".

Мария — очень ответственная и старательная девочка. Она выгуливает свою собаку, понемногу готовит, моет посуду. Она очень хочет обрести способность видеть, чтобы самой себя обслуживать, а в будущем — где-то работать. И если есть хоть один шанс из ста, что ей поможет операция в Санкт-Петербурге, его необходимо использовать!

Просим всех, у кого есть возможность помочь Марии, пожертвовать средства для ее лечения в Санкт-Петербурге!

Позвонив по телефону 90006684, Вы перечислите 1,42 евро для Марии. Набрав номер 90006560, Вы пожертвуете бóльшую сумму — 4,27 евро. Жертвовать быстро и просто можно непосредственно на сайте фонда www.deti-help.com, а также, используя указанные ниже банковские счета с пометкой "Marija Suetkina":

Получатель: Labdarības fonds "Ticība, Cerība, Mīlestība", reģ. Nr. 50008173931

Swedbank

LV05HABA0551037000771

Nordea

EUR — LV19NDEA0000083088858

USD — LV72NDEA0000083088874

RUB — LV12NDEA0000083088887

Citadele

LV06PARX0017233430001

Будем надеяться на лучшее, а вдруг получится?

Спасибо всем, кто примет участие в судьбе этой прекрасной девочки!