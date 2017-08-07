Кому же не хочется насладиться теплыми и солнечными летними днями? Однако солнечные лучи очень быстро нагревают комнаты, особенно на верхнем этаже дома, который находится ближе всего к крыше. Благодаря мансардным окнам VELUX в мансардах можно обеспечить и достаточное количество естественного света, и оптимальную температуру.

VELUX, производитель мансардных окон и аксессуаров к ним с более чем 75-летним опытом, одним из основных фокусов своей деятельности всегда считал популяризацию идеи превращения чердака в жилое помещение.

Совместное исследование VELUX и Университета им. Гумбольдта в 2016 году доказало, что дома для хорошего самочувствия важны 5 факторов: хорошие условия для сна, комфортная температура в помещениях, достаточное количество дневного света, свежий воздух и уровень влажности в помещениях от 40 до 50 %. Если все эти факторы соблюдаются, жить становится удобно и проведенное дома время позволяет восстановить силы.

Терморегуляция в мансарде для VELUX всегда была важным вопросом. Эффективное решение — маркизет VELUX. Маркизет VELUX устанавливается снаружи мансардного окна и задерживает солнечные лучи до того, как они достигают стеклопакета. Маркизет VELUX уменьшает количество попадающего внутрь тепла до 73%. Таким образом, находиться в мансарде комфортно и в жаркое время, особенно если помещение регулярно проветривается.

Не позволяя помещению нагреться за день, вместе с использованием функции проветривания мансардного окна маркизет VELUX позволяет достичь впечатляющего эффекта в обеспечении комфорта. Следует помнить, что маркизет крайне важен, если мансардные окна расположены на южной стороне.

Маркизет VELUX — это уникальный продукт. Он не только уменьшает количество попадающего внутрь тепла, но и не закрывает вид из окна, позволяя наслаждаться пейзажем. Маркизет изготовлен из прочного сетчатого материала. Его можно установить уже ранней весной и снять только во второй половине осени, так как маркизету не вредят ни дождь, ни солнечные лучи и ветер, ни другие внешние факторы. Зимой маркизет втягивается в кассету в верхней части, где он может храниться до начала сезона, когда его можно будет снова вытянуть и установить одним движением руки. Доступны также маркизеты с дистанционным управлением и питанием от сети или от солнечных батарей. Это позволяет управлять аксессуаром с помощью пульта и является идеальным решением, если у вас "умный дом" или мансардные окна установлены очень высоко.

Маркизеты VELUX доступны по цене от 47€. Они подходят ко всем мансардным окнам VELUX, и их можно приобрести у дилеров VELUX по всей Латвии, а также на veluxshop.lv.