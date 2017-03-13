Скорее всего, каждый из нас сталкивался с утверждением, что ротовая полость – это самое нечистое место в организме человека. Попробуем понять, действительно ли справедливо это утверждение и что именно может вызвать такую нечистоту?

Во рту — до 1000 различных бактерий

В ротовой полости обитает от 500 до 1000 различных видов бактерий. Следует понять, что большая часть этих бактерий безвредны и формируют нормальную микрофлору полости рта. Однако часть этих микроорганизмов может вызвать повреждения зубов, заболевания десен, а также другие заболевания, не связанные с полостью рта. Помимо бактерий в нашем организме обитают также вирусы и грибки. Длительное использование антибактериальных средств, а также использование средств для ополаскивания рта, может снизить количество бактерий, таким образом, позволяя развиться другой инфекции, например грибкам. Любые негативные изменения в сбалансированном состоянии организма и снижение иммунитета могут привести к размножению одного вида микроорганизмов, что приведет к заболеванию. Например, при небольшой простуде и больном горле чаще всего виноваты бактерии, которые долгое время обитали в ротовой полости, но, из-за понижения защитной способности организма, они смогли вызвать воспаление слизистой оболочки ротовой полости и горла.

Важное равновесие

Гармония и равновесие важны не только в работе, повседневном ритме или отношениях. Равновесие необходимо для всех наших жизненных процессов и для каждой клетки организма. Хорошие бактерии являются одним из основных условий такого равновесия в ротовой полости. Это равновесие может быть нарушено в результате употребления углеводов, а также вызвано изменением pH баланса, появлением различных кислот и плохой гигиеной полости рта. За несколько дней на поверхности зубов может размножиться до сотни миллионов бактерий. Важно понять, что даже при очень хорошей гигиене в полости рта обитают миллионы бактерий, но в таком случае рот нельзя назвать нечистым. Бактерии нужны для поддержания здорового состояния полости рта. Однако, если не заботиться о своих зубах и деснах, это равновесие может быть нарушено.

Как бороться с зубным налетом?

Зубной налет, именуемый стоматологами биопленкой, это скопление микроорганизмов, в котором усиленно размножаются именно любящие кислоту бактерии, что повреждает или деминерализует ткани зуба. Если налет не удаляется, имеющиеся в слюне минеральные вещества превращают налет в зубной камень — те самые бактерии, созданные ими побочные продукты, остатки еды, соли кальция создают твердую массу, которую может счистить только стоматологический гигиенист. Именно по этой причине не следует считать зубной камень нормальным явлением.

"Зубной камень — это результат плохой гигиены полости рта. Если тщательно чистить зубы два раза в день, зубной камень не появляется. Конечно же, важна также и техника очищения, используемые чистящие средства и знания. Понимая, что зубной налет — это совокупность микроскопических организмов, становится ясно, что мы их не можем удалить парой хаотических взмахов обычной зубной щеткой. Научно доказано, что лучше всего зубной налет может удалить электрическая зубная щетка", — рассказывает стоматолог Анете Сопуле.

Philips разработал зубную щетку с особенно эффективной технологией Sonic, которая может расщепить налет даже на расстоянии 3 мм от головки зубной щетки.

Различные исследования подтверждают, что за 2 минуты электрическая зубная щетка Philips Sonicare может выполнить больше движений, чем возможно сделать рукой в течение недели, используя обычную механическую зубную щетку. Именно быстрота и амплитуда движений электрической зубной щетки обеспечивают 10-кратную эффективность удаления зубного налета по сравнению с обычной механической зубной щеткой. Во время чистки эффективно смешивается зубная паста со слюной, создавая насыщенную кислородом пену. Бактерии, присутствующие в карманах десен, особенно чувствительны к кислороду, поэтому такое очищение эффективно снижает вызванное этими бактериями воспаление десен — гингивит. Все чаще стоматологи для чистки зубов рекомендуют пользоваться электрической зубной щеткой Philips Sonicare. Пациенты, попробовавшие пользоваться зубной щеткой Philips Sonicare, признают, что гигиена стремительно улучшилась, тщательно вычистить зубы стало легче, а ощущение после чистки зубов этой щеткой близко к ощущениям после посещения стоматологического гигиениста.

Анете Сопуле подчеркивает: "Не допускай, чтобы твоя ротовая полость стала самым грязным местом в организме. Заботься о здоровье своих зубов и десен ежедневно! Твой организм будет тебе за это благодарен".

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