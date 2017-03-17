Новинка! Секрет здоровья японцев

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В Латвии появился суперпродукт Balticovo: 7 вареных перепелиных яиц — уже очищенных и с соусом. В Японии законом предписано обязательное ежедневное употребление детьми и по возможности взрослыми перепелиных яиц. Все потому, что это витаминная бомба для организма, которой практически нет пищевых аналогов!