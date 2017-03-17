Выбирайте японский перекус от Balticovo в течение дня.
1. Яйца уже очищены, правильно сварены, помещены в специальную герметичную упаковку: открыл, обмакнул в соус и наслаждаешься правильной едой! Это удобно, вкусно, полезно!
2. Перепелиные яйца Balticovo — ценный диетический продукт с замечательным нежным вкусом, высоким содержанием белка, витаминов и микроэлементов!
3. По содержанию полезных веществ перепелиные яйца не имеют конкурентов. Помогают нормализовать деятельность пищеварительной и сердечно-сосудистой системы.
4. Перепелиные яйца не вызывают аллергических реакций.
5. Тирозин, входящий в их состав, поможет сохранить красоту и здоровый цвет лица.
6. Перепелиные яйца поддерживают иммунитет, красоту и силу.
Перепелиные яйца Balticovo — отличная идея для здорового удобного перекуса!