До недавнего времени в прессе публиковалась информация о новых правилах Кабинета министров, относящихся к кассовым аппаратам и их техническим требованиям. Также были отображены дискуссии по этому вопросу, выражение страха и непонимания торговцев в связи с этим процессом. Но между контролирующим учреждением и предпринимателями, работающими в торговле, важным звеном являются фирмы, обслуживающие кассовые аппараты.

На данный момент кассовые аппараты все еще проходят сертификацию. Служба государственных доходов (СГД) обещала консультировать и с пониманием относиться к тем коммерсантам, соответствие чьих кассовых аппаратов и кассовых систем еще проходит проверку.

Сначала казалось, что только у одной фирмы существует монополия на продажу новых моделей. Вскоре после этого СГД проинформировала о другом производителе кассовых аппаратов и о том, что доступна еще одна сертифицированная модель.

Безусловно, ситуация новая, представляющая сложность для всех. Процесс сертификации требует затраты значительных средств, так как каждой модели кассового аппарата, предлагаемого производителем, требуется сертификат. В Литве сертификация одной модели обходился примерно от 1000 до 2000 евро, хотя сам процесс сертификации был гораздо проще. Для сравнения: в Латвии сертификация одной модели обходится от 4000 евро и больше. Только тогда, когда получено подтверждение, можно начинать продажу кассовых аппаратов. Нагрузка в учреждениях увеличилась: необходимо заполнять новые технические паспорта и т.д. , поэтому и фирмы, обслуживающие кассовые аппараты, были вынуждены поднять цену за обслуживание с 25 евро до хотя бы 40 евро.



Пока стало ясно о всех технических параметрах

Процесс сертификации сложный и продолжительный. Конкретный срок, с которого нужно было начинать работать на кассовых аппаратах, соответствующих новым требованиям: начало июля — самая середина лета — время отпусков. В это время ответственные лица СГД находились в отпусках. К сожалению совпали многие факторы, и процесс затянулся. Предпринимателям не было известно о том, что еще одна фирма имеет новый сертифицированный кассовый аппарат. Поэтому со стороны некоторых пользователей кассовых аппаратов возникали сомнения , является ли данная модель кассового аппарата сертифицированной. В базе данных свидетельством того, что аппарат является сертифицированным, является только галочка. Предприниматели утверждают, что совершенно не продумано размещение информации в доходчивой форме. В базе данных СГД очень трудно ориентироваться.

Кому легче, кому труднее

Заключение договора с обслуживающей фирмой стало обязательным. Фирма, обслуживающая кассовый аппарат, в электронном виде регистрирует кассовый аппарат в СГД, что раньше приходилось делать коммерсантам . Нужно было самим ехать в СГД и часами ждать в очереди. У обслуживающей фирмы возникла дополнительная нагрузка. Нужен дополнительный работник, работающий с компьютером. Данные по каждому кассовому аппарату необходимо ввести в ЭСД, указать, какие поставлены пломбы. У каждого кассового аппарата как минимум две пломбы. Для регистрации кассового аппарата в системе требуется заполнить много колонок. На подготовку одного кассового аппарата нужно много времени. От обслуживающей фирмы требуется высокий уровень ответственности. Пломба ставится на корпусе кассового аппарата и на внутренней карте памяти. К примеру, если пломба на корпусе повреждена, служащий СГД может вызвать представителя обслуживающей фирмы для проверки пломбы на карте памяти. Если пломба не повреждена, то все в порядке.

Прогресс в сфере кассовых аппаратов

Новые технические требования по использованию кассовых аппаратов вызвали сильный стресс и большое непонимание. Хотя, как говорится, " нет худа без добра", так случилось и в этот раз: заметен значительный прогресс в сфере кассовых аппаратов, а на рынке представлены новые предложения параллельно со всем известными марками CHD. Одним из таких является — Daisy Perfect M. Его предлагает обслуживающая компания ELICOM".

Подробно с этой новинкой на рынке, ознакомила представитель фирмы ELICOM Юлия Гасанова. Она подчеркнула, что подготовка одной модели кассового аппарата заняла полтора года. Кассовый аппарат Daisy Perfect M соответствует всем новым требованиям, сертифицирован, имеется карта памяти. Аппараты нового поколения очень отличаются от старых аппаратов: они компактные, на чеке имеется электронная подпись. К тому же Daisy Perfect M является единственным доступным на рынке аппаратом, успешно работающим зимой при температуре -15° С и в жарких условиях при + 45° С. Он универсален, используется также для выездной торговли и работает автономно. Daisy Perfect M удобен в обращении и предназначен для малого и среднего бизнеса. Этот компактный и удобный аппарат производится в Евросоюзе — Болгарии. Технический директор ELICOM Валерий Сенин рассказывает: "ELICOM — официальный представитель Болгарской компании DAISY TECHNOLOGY. Эта компания работает уже более 25 лет и продает свои аппараты более чем в 50 странах мира".

ELICOM проводит необходимое обучение. Имеется возможность на месте оформить все необходимое для регистрации нового кассового аппарата, а также заключить договор на обслуживание.

"Конечно новость о необходимости менять кассовые аппараты не была приятной, но радует то, что удалось найти аппарат, подходящий для нас. Ориентироваться было не легко. ELICOM предложил именно то, что искали. Элегантный кассовый аппарат Daisy Perfect M можно назвать даже гламурным", — рассказывает предприниматель из Рижского района.

Технический директор говорит, что работа продолжается и в данный момент, сертификацию ждет еще один кассовый аппарат. Процесс был начат уже в марте, но необходимо принять во внимание тот факт, что у проводящих сертификацию нет достаточного опыта, поэтому существуют сложности, и работа требует больше времени. Каждый новый кассовый аппарат отличается от предыдущих моделей. Требуется программирование, необходимо разобраться во всей информации и инструкциях и только тогда можно утверждать сертификацию. Освоение и переход к новому требует много времени и происходит постепенно.

Важная информация для предпринимателей — у фирмы, обслуживающей и продающей кассовые аппараты, должна быть не только лицензия, но и разрешение на обслуживание конкретных моделей кассовых аппаратов.

Кассовый аппарат Daisy Perfect M можно приобрести не только в Риге, но и в сети распространителей по всей Латвии.