Болезнь одинаково безжалостна к богатому и бедному, к многодетному и к одинокому человеку.

Многие из нас оказываются на грани отчаяния, узнав о тяжелом заболевании близкого человека. Что делать? Чем помочь? Как правильно поступить? Куда обратиться? В большинстве случаев эти недобрые вести застают нас неподготовленными. В памяти всплывает информация, услышанная когда-либо или где-то прочитанная. Какой выбор будет правильным: больница, пансионат, хоспис, паллиативный уход…? Дома или в стационаре? Каждый заболевший человек, независимо от возраста, этнического происхождения или социального и экономического положения имеет право на услуги по уходу за здоровьем. Эти услуги могут отличаться на разных этапах заболевания, но они всегда должны обеспечивать пациенту достойное качество жизни.

В этом материале речь пойдет о паллиативной помощи, которую оказывают в Рижской больнице "БИКУР ХОЛИМ" и данная информация актуальна для тех, у кого нет возможности обеспечить близкому человеку в домашних условиях необходимый медицинский уход и помощь.

Цель паллиативной медицины — облегчить мучения больных, связанных с заболеванием и обеспечить им достойную жизнь, когда воздействие на причину и течение болезни уже невозможно или было полностью использовано на предыдущих этапах лечения.

Именно поддержание максимально возможного качества жизни пациента является ключевым моментом в определении сущности паллиативной медицины, так как лечение направлено не на само заболевание, а на устранение патологических симптомов, значительно ухудшающих качество жизни (боль, тошнота, рвота, анорексия, запоры, удушье, отеки, наличие пролежней, депрессия, бессонница и др.).

Отделение паллиативной терапии и реабилитации Рижской больницы "БИКУР ХОЛИМ" уже более четверти века профессионально и максимально милосердно осуществляет медицинский уход за тяжелобольными пациентами. Помимо медицинского ухода и реабилитационных процедур, чистоты и уюта, каждый пациент встречает здесь индивидуальное и человеческое отношение к себе. Здесь работают неравнодушные люди, готовые проникнуться каждой историей, каждым характером с одной лишь целью — помочь. Итогом работы команды отделения является положительная статистика — паллиативное отделение Рижской больницы "БИКУР ХОЛИМ" имеет в своем архиве немало историй с хорошим финалом, когда пациенты, пройдя курс терапии, возвращались к полноценной жизни после таких тяжелых заболеваний, как, например, инсульт.

По словам председателя правления больницы Рашель Шац, несмотря на сложные аспекты работы, коллектив паллиативного отделения "БИКУР ХОЛИМ" постоянен уже много лет, здесь нет текучести кадров. При этом для каждого пациента и его родных здесь найдется и душевная теплота, и способность выслушать и понять.

- Конечно, часто родным кажется, что можно сделать лучше,- говорит доктор Шац. — Их можно понять, учитывая стрессовую ситуацию, ведь каждый человек хочет самого лучшего для своих близких. Но поверьте, наш персонал тоже переживает за пациентов и старается оказать максимально возможную помощь. В конечном итоге, помогая больному, мы косвенно помогаем и его семье, дав время на передышку. В отделении работает квалифицированный, внимательный и отзывчивый персонал, а атмосфера приближена к домашним условиям, на территории больницы есть прекрасный парк, где пациенты могут гулять как самостоятельно, так и с помощью родственников или персонала отделения. Современные лекарства и методы позволяют максимально устранить болевой синдром, с пациентами регулярно работают эрготерапевт и физиотерапевт, а медсестры находятся круглосуточно возле пациентов. При необходимости к лечению привлекаются специалисты узкого профиля из других отделений. Это выход для тех, кому не с кем на время оставить пожилого родственника, нуждающегося в ежедневном специальном уходе. И всегда надо помнить, что даже если у человека констатирована неизлечимая болезнь, ему можно помочь, не надо опускать руки.

Формы оказания паллиативной помощи пациентам многообразны и зависят от характера заболевания, от возможностей самого больного и его семьи. О работе отделения паллиативной терапии и реабилитации Рижской больницы "БИКУР ХОЛИМ" рассказывает администратор отделения Елена Верича:

- В нашем отделении одновременно могут находиться до 40 пациентов. Палаты 2-х и 4-х местные. Здесь же есть кабинет физиотерапии и уютный зал, где можно почаевничать, посмотреть телевизор, почитать книгу. Существует ошибочное мнение, что в паллиативное отделение привозят на "доживание", в том числе и людей без определенного места жительства. Это не про нас! В нашем отделении успешно проходит реабилитация пациентов после инсульта, больных ставят на ноги и они возвращаются к нормальной жизни. Еще к нам поступают пациенты с различными переломами, они тоже идут по программе, в которую входят медицинский уход и реабилитация, и после восстановления живут полной жизнью. Другое дело, когда речь идет о медицинском уходе за онкологическими тяжелобольными. Такие пациенты получают в нашем отделении медицинский уход, обезболивание, симптоматическую терапию, что, собственно, и является сутью паллиативного ухода. Срок пребывания в нашем отделении не ограничен, этот вопрос каждый решает сам. Тут все зависит от ситуации, в том числе и финансовой, поскольку пребывание в нашем паллиативном отделении — платное. В оплату входит посуточная стоимость за место в палате с питанием, в зависимости от степени комфорта цена меняется, средства личной гигиены, консультации специалистов и занятия с физиотерапевтом (по необходимости). Наше отделение располагает всем необходимым оборудованием и здесь работают специалисты с большим опытом и внимательным отношением к пациентам, при необходимости к процессу лечения подключаются специалисты поликлиники из других отделений больницы. Поэтому про наших пациентов можно сказать: "Вы попали в добрые руки!".

Отделение паллиативной терапии и реабилитации Рижской больницы "БИКУР ХОЛИМ" находится по адресу: г. Рига, ул. Маскавас 122/128.

Номера телефонов отделения: +371 67145045, +371 27610222.

Домашняя страница: http://bh.lv/ru/pakalpojumi/stacionars/paliativa-terapija/