Вот и интервью с Кристофером.

1) Кристофер, расскажи немного о себе.

Меня зовут Кристофер Закс. мне 17 лет, я живу в Пиньки, закончил бабитскую среднюю школу, в этом году я поступил в International School of Latvia — http://www.isl.edu.lv. Мне очень нравится путешествовать и интересуют современные технологии. В свободное время занимаюсь спортом - играю во флорбол в молодежной команде SK Babīte и хожу в сортзал. Мне всегда нравилось учить английский язык, смотрю фильмы и сериалы на английском, у меня много друзей, которые говорят по-английски, но я понимал, что уровень языка у меня — не очень высокий и обучения только в школе мне явно не хватает. Поэтому и стал искать возможность интенсивно изучать английский и благополучно нашел предложение от www.webteachers.eu изучать иностранный язык. Это было лучшее решение при моем напряженном школьном и тренировочном графике.

2) Как ты узнал о www.webteachers.eu и почему тебя привлек этот метод обучения языкам?

О webteachers.eu я узнал из радио рекламы, загуглил домашнюю страницу, заполнил анкету, мне сразу перезвонили и бесплатно протестировали, чтобы определить мой уровень знаний языка, потом мы из обширного каталога учителей выбрали учителя Вильяма из Англии, т.к. для меня было очень важно заниматься с учителем, у которого английский язык — родной.

Во-первых, мне очень понравилось, что я мог сам определить время уроков, что мне не надо было тратить время на то, чтобы добраться из Юрмалы в Ригу — обучение проходило в моем компьютере, по Skype, поэтому у нас с учителем был очень гибкий график занятий и мы могли заниматься в любом месте, где есть интернет. Во-вторых, что для меня было просто супер — я сам мог высказать учителю свои пожелания по темам обучения, я говорил, что именно хотел бы освоить, а учитель всегда подстраивал свой учебный план под мои пожелания.

Я действительно, очень ценю удобство обучения, здорово, что я мог учить английский язык в удобное для себя время и в удобном месте, и не надо было тратить время на дорогу на встречу с учителем. Для меня это очень важно, т.к. я много занимаюсь спортом, провожу время с друзьями и семьей и фактор времени для меня очень важен.

3) А что было самым лучшим в процессе обучения в webteachers.eu, что тебе помогло достичь своей цели в обучении?

Мне очень помогло, что у учителя всегда было много интересных и интерактивных учебных материалов, которые мне идеально подходили. Как только у меня возникали какие-то сложности или непонимание, учитель подбирал материалы или давал советы, которые помогали мне освоить эту тему и двигаться дальше. Через год обучения я освоил язык на таком уровне, что смог получить сертификат C1 по английскому языку Eastbourne School of English в Великобритании, а также благодаря отличным знаниям английского, я получил грант на обучение в престижной Латвийской Международной школе (Inernational School of Latvia).

4) Какие у тебя планы на будущее?

Думаю, что хорошенько отдохну последние недели лета и начну учебу в International School of Latvia, планирую продолжать обучение иностранным зыкам в www.webteachers.eu - я решил освоить немецкий язык, т.к. думаю, что знание иностранных языков открывает для человека новые возможности, со знанием языков, конечно, комфортнее путешествовать и знакомиться с новыми странами и людьми, и очень приятно слышать комплименты от других людей по поводу отличного владения языком. Советую каждому, кто хочет освоить иностранный язык или даже несколько — www.webteachers.eu.