"На изображениях, полученных во время исследования, были видны как будто бы два светлячка, которые мерцали на темном фоне", — рассказывает Синтия. Женщина, которая после перенесенного курса химиотерапии надеялась получить долгожданное известие, что злокачественная опухоль груди уничтожена. Однако реальность оказалась иной. "Хорошо, что я послушалась своего мужа и воспользовалась этим высокочувствительным методом исследования. Благодаря ему я продолжила лечение и теперь действительно здорова", — добавляет Синтия.

Известие о полном выздоровлении женщина получила менее двух месяцев назад, когда повторно прошла ПЭТ/КТ (PET/CT), или комбинированную позитронно-эмиссионную компьютерную томографию. Это исследование проводится в центре диагностики онкологических заболеваний "MedVision", и на данный момент — это самый точный метод, с помощью которого можно определить, свободен организм от рака или все-таки нет.

Первый раз на эту проверку Синтия отправилась вскоре после того, как закончила курс химиотерапии. "Муж и родители настаивали, чтобы я записалась на обследование. Да, анализы крови были хорошие, но какое-то внутреннее беспокойство было и у меня, и у моего мужа. Вроде бы я должна была выздороветь после такой дозы химиотерапии, но внутренний голос не давал мне покоя. Контрольную проверку я могла пройти и с помощью других методов, но родственники настаивали именно на этом, так как ПЭТ/КТ просматривает все тело. Надо сказать, хорошо, что так", — радуется Синтия.

Отчетливо видно, где гнездятся плохие клетки

Она приняла собранные заботами мужа, друзей и родителей деньги и отправилась на судьбоносную проверку, которая должна была в конце концов внести ясность и дать возможность обрести покой. "Ясности я добилась, но покой на какое-то время снова исчез", — говорит женщина. "На снимках было отчетливо видно, что химиотерапия не смогла победить два маленьких метастаза рядом с подмышкой, что позже подтвердила и биопсия. Их нужно было срочно прооперировать".

Так как ПЭТ/КТ показала точное место, где гнездятся плохие клетки, оперирующий врач Синтии провел щадящую операцию, удалив только больные ткани. Врачебный консилиум постановил, что Синтии не нужно повторно проходить курс химиотерапии, будет достаточно облучения, являющегося более щадящим методом лечения. В конце осени повторная ПЭТ/КТ подтвердила — избранная врачами тактика была верной, и в организме Синтии больше нет образований из злокачественных клеток.

"Конечно, исследование недешевое, но оно незаменимо. Во-первых, мой врач четко видел место, где находится зло, и удалил только его. Во-вторых, я теперь действительно спокойна и знаю, что здорова. И в-третьих, я получила огромную порцию душевного тепла от своей семьи и друзей, которые всего лишь за несколько дней общими усилиями собрали необходимую сумму, чтобы я могла пройти обследование", — во время рассказа голос Синтии надламывается, но в ее глазах светится неизмеримая радость и благодарность. Она добавляет: "Я считаю, что такое обследование необходимо каждому онкологическому пациенту. И для того чтобы поставить точный диагноз, и для того чтобы на душе было спокойно".

В чем разница от других методов?

Синтия читала, что в Латвии уже тоже какое-то время существует возможность пройти ПЭТ/КТ, или комбинированную позитронно-эмиссионную компьютерную томографию, которая (в отличие от других методов визуальной диагностики обнаружения опухоли по видимым изменениям в тканях) способна оценить функциональную природу опухоли. Другими словами, ПЭТ/КТ наглядно показывает не только где находится, но и как ведет себя опухоль: доброкачественная она или злокачественная, насколько она активна и агрессивна или, наоборот, неактивна.

Как это возможно?

Синтия рассказывает: "Мне ввели в вену глюкозу, помеченную радиофармацевтическим веществом, которая выглядела как простая жидкость. Раковым клеткам очень нравится сахар, поэтому они потребляют его намного активнее, чем здоровые ткани. Глюкоза распространяется по организму и интенсивнее всего всасывается именно в очагах рака. Приблизительно через час я прошла обследование — и компьютерную томографию, и сразу же после нее позитронно-эмиссионную томографию. Вся процедура в целом длилась чуть более получаса".

Очень часто врачи рекомендуют ПЭТ/КТ именно пациентам с лимфомой, потому что такие опухоли могут распространяться по всему организму. Если сразу знать, в каких лимфатических тканях находятся раковые клетки, это очень облегчает врачам подбор правильной тактики лечения. После курса лечения тоже очень важно проходить регулярные проверки для подтверждения, что болезнь не вернулась, или чтобы в случае необходимости своевременно начать лечение.

Уровень полученной радиации вреда не представляет

"В первый раз я волновалась, не представляю ли я опасности для своей семьи из-за введенного мне радиоактивного вещества, но врачи меня успокоили, сказав, что ПЭТ — исследование с очень низкой степенью риска.

Радиофармацевтический препарат, который вводится человеку в вену, очень легко переносится, аллергия, лихорадка, тошнота или рвота практически не наблюдаются. И радиоактивное излучение в человеческом организме сохраняется недолго и выводится из организма полностью. Часть радиации от введенного лекарства остается в помещении, где я ждала процедуру, и в туалете. Уровень остаточной радиации стремительно понижается во время обследования", — вспоминает слова врача женщина. Отправляясь на обследование во второй раз, опасений по поводу возможного вреда для себя и близких пациентка больше не испытывала. "Главное, о чем я думала, — поскорее бы получить результаты исследования и успокоиться, узнав, что я здорова!", — говорит Синтия.

Возможность убедиться — рак не вернулся

Узнав про опыт подруги, это исследование выбрала и Инта, которая вылечилась от опухоли груди менее трех лет назад. Она рассказывает: "Я по-прежнему регулярно хожу к своему врачу на проверки, сдаю анализы крови, в том числе и на онкологические маркеры, но все равно постоянно тревожусь, действительно ли я здорова. Особенно в те моменты, когда прооперированная грудь почему-то начинает болеть. Я знаю, что такое может быть, что все это нормальный процесс. Понятен и страх перед возвращением рака, но очень тяжело, когда охватывают такие мысли. То, что рассказала Синтия, было для меня открытием, потому что я не знала о такой возможности. После получения результатов обследования я наконец-то обрела долгожданный покой — в моем организме рака нет". Подруга Синтии рассказала о своем решении повторно пройти ПЭТ/КТ примерно через три года решила, для того чтобы снова убедиться — рак не вернулся. Для этого она уже сейчас откладывает деньги, хоть и надеется на оплату исследования государством. "Не у всех есть возможность что-то отложить с зарплаты, но я считаю, что бюджет здравоохранения только выиграл бы от включения ПЭТ/КТ в список оплачиваемых услуг. Людям назначали бы соответствующее лечение и таким образом экономили бы деньги на напрасно потраченных медикаментах. Кроме того, организмы больше не отравляли бы химией, и люди могли бы быстрее вернуться к работе, чтобы зарабатывать деньги и платить налоги", — считает женщина.

В каких случаях проводят исследование?

В 90 % случаев ПЭТ/КТ используют для диагностики рака. Чаще всего исследование рекомендуют в следующих случаях:

лимфома;

рак груди;

меланома;

рак матки и шейки матки;

рак легких;

колоректальный рак или рак кишечника;

рак простаты.

Также с помощью ПЭТ/КТ можно на раннем этапе определить эффективность лучевой и химиотерапии. Не нужно ждать, пока неуничтоженные раковые клетки размножатся настолько, что станут видны с помощью методов визуальной диагностики. Очень точная и ранняя диагностика также позволяет лечить целенаправленно, избегая и лишних доз медикаментов, если оказывается, что рак уже остановлен, и недостаточно эффективных для конкретного вида рака лекарств, быстрее переходя к другим.

Полученные в ходе ПЭТ/КТ данные значительно сокращают общее время диагностики, повышают избирательность и точность предстоящего лечения, дают возможность адекватно корректировать проводимую терапию, а в ряде случаев уменьшить стоимость дальнейшей диагностики и лечения.

Как попасть на ПЭТ/КТ?

ПЭТ/КТ исследование доступно в Латвии в диагностическом центре "MedVision" в Риге, на улице Гарденес 13, в Агенскалнсе. Для ПЭТ/КТ исследования необходимо направление от врача. Если направления нет, возможна консультация с врачом-онкологом "MedVision", который при необходимости направит на исследование.

"MedVision" открыт для вопросов и консультаций:

звоните: +371 27 078 822

пишите: info@medvision.lv

приходите/приезжайте: улица Гарденес 13, Рига, Латвия.

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