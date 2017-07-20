Телефон является для молодежи одной из главных составляющих летнего путешествия. В возрасте 18-24 лет при выборе телефона в приоритете значится камера и возможность слушать музыку. Зачастую для молодых людей телефон является единственной вещью, без которой просто невозможно обойтись во время путешествия.

Летний опрос Huawei был проведен в мае 2017 года в сотрудничестве с компанией Ipsos в странах Центральной и Северной Европы. Опрос проводился среди людей в возрасте 18-45 лет, которые пользуются телефоном минимум 24 месяца. Исследование показало, что в возрастной группе от 18-24 лет 95% респондентов используют телефоны, чтобы делать фотографии и 81%, чтобы снимать, в том числе, и селфи. Молодые люди не используют традиционные фотоаппараты. Эта тенденция зародилась частично благодаря социальным сетям — молодежь не делает фотографии просто так. Фотографиями можно делиться в социальных сетях — 70% опрошенных в возрасте 18-24 лет пользуются этой возможностью.

В группе опрошенных в возрасте 18-24 лет 65% используют телефон для того, чтобы во время путешествий слушать музыку. Эта возможность используется во время вечеринок и различных мероприятий — 42% используют колонки, которые подключают к телефону с помощью Bluetooth.

У привычки активно использовать социальные сети есть и побочный эффект. Батарея телефона расходуется намного быстрее, потому что телефон эксплуатируется чаще. По результатам опроса видно, что у респондентов в группе 18-24 лет телефон разряжается быстрее, чем в группе опрошенных 35-45 лет: 29% и 16% соответственно. Именно поэтому каждый второй респондент или, другими словами, 50% молодых людей используют переносной внешний аккумулятор, обезопасив себя таким образом от разрядки телефона в самый неподходящий момент.

Принимая во внимание популярность фотографирования, использования социальных сетей и приложений для просушивания музыки, предназначенные для этого аксессуары могут помочь улучшить выходные молодых людей. Покупая конкретные модели телефонов Huawei, клиент получает в подарок один из аксессуаров — переносной внешний аккумулятор, автомобильную зарядку Huawei или штатив-треногу/селфи-палку.

Переносной внешний аккумулятор Huawei в 10 000 мАч пригодится в любой ситуации. За 30 минут можно зарядить 50% батареи. Нет необходимости переживать за сохранность устройства — батарея оснащена 12 уровнями безопасности, сертификат безопасности UL, также батарея производится по стандартам безопасности США. И еще одна важная деталь — ее легко брать с собой, потому что благодаря эргономическому дизайну, ее вес составляет всего 216 граммов.

Для молодых людей, которые перемещаются на машине, автомобильная зарядка Huawei SuperCharge станет необходимостью. Даже в самых длительных поездках она обеспечит вашему телефону необходимый заряд. Даже, если в комплектации автомобиля имеется только стандартный выход USB, адаптер для машины Huawei SuperCharge быстро зарядит устройство — в течение 30 минут можно зарядить до 72%. Эта возможность доступна большей части автомобилей и поддерживает четыре стандарта быстрой зарядки (4.5V5A, 5V4.5A, 9V2A, 5V2A). У него также имеются четыре уровня защиты, поэтому не нужно волноваться о безопасности устройства.

Для лучших фотографий пригодится Huawei штатив-тренога/селфи-палка. Селфи-палку Huawei AF14 легко переносить, а кнопка затвора встроена в рукоятку, поэтому нет необходимости использовать таймер телефона. Вместо этого можно спокойно наслаждаться фотографированием без необходимости снова и снова тянуться к телефону. Сложенная селфи-палка Huawei AF14 удобно ложится в руку. Чтобы сделать фотографии стабильнее, рукоятка селфи-палки легко превращается в штатив-треногу, что позволит делать профессиональные и не размытые фото.

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