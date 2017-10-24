В мире методы зубной имплантологии уже давно не являются новинкой, однако в Латвии о возможностях быстро и безболезненно получить красивую улыбку и здоровые зубы знают немногие. Бухгалтер Зане из Риги в интервью рассказала, как за один день с помощью этого метода ей удалось восстановить свою улыбку.





– Как вы узнали о возможностях имплантирования зубов?

– Некоторое время назад мне поставили "мост" на боковые зубы. Но со временем один из зубов, на котором держался мост, пришлось вырвать. После удаления зуба я очень ощущала пустоту с одной стороны. Мне больше не хотелось рисковать остальными зубами, снова поставив мост. Поэтому я стала искать другие возможности. Так наткнулась на информацию о зубных имплантатах, которые популярны во всем мире.

– Почему вы выбрали именно клинику доктора Апине?

– О зубоврачебной клинике доктора Апине впервые я узнала из статьи в газете. В ней было предложение проконсультироваться у имплантолога. Я решила записаться на консультацию — поняла, что мне нечего терять, поскольку консультация бесплатная. Уже по приходу в клинику мне сразу понравилось отношение, все были очень приветливыми и профессиональными. После консультации я пришла к выводу, что этот метод подходит именно мне. Больше всего мне понравилось, что при установке имплантатов не стоит бояться потерять еще какой-нибудь зуб.

– Что было потом?

– Перед процедурой вместе с врачом мы детально прошли все от начала до конца — как все будет проходить. Все необходимые обследования, включая 3D рентген, были проведены на месте, что было очень удобно. У меня не было никаких сомнений или неясностей. В день процедуры я немного волновалась, однако все прошло так быстро, что я сама не заметила, как все уже закончилось. После установки двух имплантатов на следующий день я была снова в строю.

– Какими были первые ощущения, когда вы увидели себя в зеркале?

– Сначала было непривычно, так как на пустом месте внезапно появился зуб. Однако ощущения были хорошими. Я очень быстро привыкла, имплантаты теперь воспринимаю, как собственные зубы. Также и визуально не вижу разницы. Я очень довольна результатом!

– Что вы порекомендуете другим людям, которые только взвешивают возможность установки имплантатов?

– Не бояться! Зубные имплантаты — это великолепная возможность снова приобрести красивую улыбку, за которую не будет стыдно. Это легко, не больно, и результат фантастический. К тому же, никто из посторонних никогда не скажет, что это ненастоящие зубы, как это бывает с зубными протезами!

Осуществить мечту о красивой улыбке и здоровых зубах с помощью современных методов имплантирования очень просто!

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