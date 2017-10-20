"Поставила перед собой цель — обязательно похудею. Сначала боялась — и зря! Я похудела на 10 килограммов!" — так Светлана Шпеле (44) описала свой опыт похудения. Прочти интервью и ты узнаешь, где можно бесплатно проверить свои возможности похудеть и получить консультацию диетолога!

– Каким был ваш прежний опыт похудения?

– Я начала уделять внимание лишнему весу с 21-летнего возраста, когда надо было освободиться от лишних килограммов после родов. Потом лет 10 вес был в норме. Однако с годами обмен веществ замедлялся, а лишний вес приходил килограмм за килограммом. Я испробовала разные диеты, но вес всегда возвращался. Я чувствовала, что сама себе перестаю нравиться из-за лишних килограммов! Хотелось выглядеть моложе, красивее: надевать платья, юбки, купальник — и выглядеть при этом хорошо. Поэтом я поставила перед собой цель: обязательно похудею.

– Как вы решили заняться похудением при помощи Стокгольмской диеты?

– О Стокгольмской диете увидела передачу по телевизору — один известный в обществе человек, благодаря этой программе, сбросил 40 килограммов. Это действительно впечатляет! Сразу после просмотра передачи я зашла в интернет и почитала отзывы. Видела, что люди действительно довольны результатами диеты. Конечно же, боялась, что заплачу деньги, но ничего не получу. Но мое желание похудеть оказалось сильнее! Я записалась на Стокгольмскую диету и с тех пор ни разу не пожалела об этом поступке.

– Как удавалось соблюдать диету?

– Соблюдать план питания было просто. Первый килограмм ушел на третий день. Еще за пару дней — минус 4 килограмма. Изменения в моем теле были очевидны, одежда стала свободнее. На сегодняшний день я похудела уже на 10 килограммов. Сама я собой довольна, да и от окружающих комплименты получаю — это радует!

– Что бы вы посоветовали другим женщинам, которые тоже хотят похудеть?

– Советую не бояться, а просто попробовать! Эта диета действительно работает!

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