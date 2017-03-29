Стремительно приближается сезон отпусков, во время которого многие жители Латвии планируют отправиться в далекие путешествия за пределы страны или принять у себя иностранных гостей. Само собой разумеется, что в такое время невозможно обойтись без знания языков, особенно английского. Однако, после длинной зимы, возможно, Ваши знания слегка закостенели. Как их улучшить? Один из способов — посетить курсы Центра английского языка Рижской бизнес школы РТУ (РБШ), и с началом лета больше не беспокоиться об общении с представителями других стран.

Если в обычные дни Вам приходится пользоваться английским языком только в рамках некоторых видов коммуникации, например, в письме, чтении или разговоре, или же вообще не пользоваться языком, Ваши знания могут закостенеть. Языком надо пользоваться регулярно, так же, как и, например, техникой. Чтобы Вы чувствоваали себя смелыми и уверенными, Центр английского языка РБШ предлагает пройти курсы до начала лета.

Курс общего английского языка

Если Вы хотите придать своим знаниям глянца, чтобы летом можно было путешествовать со спокойной душой, то тогда Вам подойдет курс общего английского языка. Цель программы – научить студентов, которые не обладают достаточными знаниями, понимать и соответствующим образом применять язык при различных обстоятельствах, в том числе в социальной и профессиональной среде. Курс предлагается в соответствии с уровнем знаний, также используется такая методика обучения, которая подходит для соответствующего уровня.

Курс делового английского языка

Этот курс предусмотрен для студентов, обладающих предварительными знаниями, он помогает усовершенствовать деловой английский язык, характерный для международной бизнес-среды. На каждом уровне программы имеются по два раздела – Чтение и Грамматика, так же, как и на курсе общего английского языка. Кроме того, часть, посвященная чтению, включает в себя специфическую лексику, используемую в бизнесе. Курс также помогает освоить навыки составления деловой корреспонденции (электронных писем, обычных писем и отчетов). Он прекрасно подойдет для тех, кто этим летом ожидает важных зарубежных гостей.

Эффективная коммуникация на английском языке

Если Вы знаете английский язык, но все равно не чувствуете себя уверенным при живом общении, рекомендуем посетить курс эффективной коммуникации. Во время занятий главный акцент ставится на развитие навыков разговорного языка, пополнение словарного запаса и усовершенствование произношения. Как и курс общего английского языка, он также прекрасно подходит для того, чтобы подготовиться к отпуску.

Эффективные презентации на английском языке

Презентация даже на родном языке становится настоящим испытанием, а если при этом ее надо вести на английском, у многих начинается паника. В такой ситуации сможет помочь этот курс, во время которого Вы не только сделаете свой словарный запас богаче и улучшите грамматику, но и научитесь планировать презентацию, освоите навыки выступления на публике, способность устанавливать контакт с аудиторией, отвечать на вопросы и т. д. Курс предусмотрен для тех, кто имеет хорошие и очень хорошие знания английского языка.

Новый учебный семестр в Центре английского языка Рижской бизнес школы РТУ начнется уже 3 апреля. Присоединяйтесь к нашим студентам и выпускникам и отправляйтесь в лето уверенным в своих знаниях английского языка! Для получения более подробной информации о начале обучения, нажмите здесь или позвоните по телефону 67089800.