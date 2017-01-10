14 и 17 января международный языковой центр IH Rīga-Satva приглашает в гости на день открытых дверей всех желающих изучать иностранный язык. Мы приготовили интересную программу, приятные сюрпризы и специальные скидки!
14 января — День Английского Языка для детей
В форме игры мы расскажем, какие способности поможет развить английский, как совмещать занятия со школой и в чем преимущество коммуникативной методики обучения.
В 11:00 для детей 3-6 лет и их родителей пройдет увлекательный урок английского.
Преподаватели-носители языка проведут веселый квест по школе с массой загадок и творческих заданий на английском языке для детей 7-9 лет в 12:00 , а для подростков 10-12 лет — в 13:00.
15:00 — наши эксперты расскажут о подготовке к школьным экзаменам и IELTS. Об особенностях международного экзамена IELTS расскажет академический директор IH Rīga-Satva. Опытный специалист, принимающий участие в разработке школьных экзаменов, проконсультирует как быть готовым к тому, что ждет на экзамене.
Ждем вас, регистрируйтесь на сайте!
17 января в 18:30 — Вечер Европейских языков
Прекрасная возможность на несколько часов погрузиться в жизнь школы и прочувствовать на себе, как это приятно и интересно проводить время, изучая язык в IH Rīga-Satva
Двери школы будут открыты для взрослых и подростков(14+), желающих изучать английский, латышский, испанский, итальянский, французский или немецкий языки.
В программе:
- Знакомство со школой и преподавателями
- Пробный урок
- Afterparty в приятной дружеской обстановке
- Подарки и сюрпризы всем гостям. В День открытых дверей действуют особые предложения на обучение в IH Riga-Satva