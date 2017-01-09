Всем известно: чтобы хорошо и эффективно работать (и зарабатывать!), нужно хорошо отдыхать. Лучший способ отдохнуть – вырваться из привычной рутины и отправиться в путешествие, чтобы набраться сил и новых впечатлений. К тому же любое путешествие — это еще в некоторой степени вложение: хорошо отдохнув, поправив здоровье и восстановив силы, в результате вы получаете отличный импульс к покорению новых вершин в своей деятельности!

О том, где и как сегодня можно великолепно отдохнуть, рассказывает директор туристического агентства "Begonija" Геннадий Гондельман.

- Геннадий, какие на сегодняшний день самые популярные тур-направления?

- На протяжении последнего десятилетия в тройке самых популярных направлений — Турция, Греция и Болгария. В прошлом году, правда, к поездкам в Турцию наблюдался некоторый спад интереса, однако уже этим летом, ощутив на себе прежнюю, спокойную и гостеприимную обстановку, всегда отличавшую курорты Турции, люди убедились, что ездить туда можно. Так что Турция у латвийцев снова в числе фаворитов.

Любят наши жители и экзотические направления. Среди клиентов "Begonija" особой популярностью пользуются, например, Мальдивы, Таиланд, Мексика, Шри-Ланка, Доминикана. Тут тоже масса всевозможных плюсов — изумительный климат, достопримечательности, экзотическая кухня, население, уникальные традиции…

- А какие-то новые направления тоже появляются?

- Конечно. Сейчас, выбирая себе тур-маршрут, очень советую обратить внимание на такие "новинки сезона", как Фуэртевентура (Канарские острова; прямые рейсы 12, 19, 26 февраля) и Мадейра (Португалия; прямые рейсы с 19 мая по 9 июня, и с 19 октября по 9 ноября). Должен сказать, что эти маршруты настолько популярны, что количество мест ограничено, так что желательно планировать свое путешествие заранее. Упомяну также два летних направления — Черногорию (прямые рейсы с 9 июня по 14 июля) и Сицилию (Италия, полеты с 11 мая по 28 сентября). Будущим летом из Риги в эти места тоже можно добраться прямым рейсом, без пересадок. Как известно, это очень большое удобство, плюс экономия времени и денег. Ну и, конечно, комфорт и надежность…

- Не секрет, что многие люди предпочитают в свободное от работы или учебы время отправляться в путешествия: набираться впечатлений, получать удовольствие. При этом далеко не всегда идеальный отпуск требует крупных финансовых затрат. Как вы считаете — это действительно так?

- Полностью с этим согласен! Кто сказал, что путешествие — это обязательно дорого и по карману только людям с высоким уровнем доходов? Сегодня выбор невероятно широк, предложения, в том числе от "Begonija" — на любой вкус и толщину кошелька. К тому же есть разные способы провести идеальный отпуск в рамках Вашего бюджета!

- И что же это за способы? Поделитесь секретом!

Во-первых — раннее бронирование: планируя путешествие заблаговременно, можно приобрести путевку чуть ли не за половину ее стоимости! Кроме того, на первом этапе раннего бронирования туроператоры, помимо громадных скидок, обычно дают еще и т.н. гарантию низкой цены: то есть, если клиент приобрел путевку стоимостью в 1000 евро с 50-процентной скидкой (то есть, за 500 евро), а позже тот же оператор решил объявить акцию, в рамках которой продавал такие же путевки за 400 евро, то клиенту вернут разницу, (в данном случае составит 100 евро). И при этом — что немаловажно — клиент может выбрать то, что он хочет: места в самолете, конкретный курорт, отель с определенным количеством звезд, тип питания, предпочтительные даты вылета и т. д.

Другой вариант — предложения "Last-minute": тоже неплохая возможность свести расходы к минимуму. Правда, в этом случае выбор может оказаться не очень велик, и может случиться так, что туристу невозможно будет предложить именно то, что он желает (направления, гостиницы, условия и т.д.). Да, дешево, — но выбирать придется из того, что осталось, с этим нужно считаться.

Третий вариант — можно использовать нашу систему on-line бронировния. Если Вам нравится путешествовать, планируя свой отдых и маршруты самостоятельно, с помощью нашей системы Вы сможете быстро и удобно найти и/или зарезервировать путешествие в любую точку мира, используя услуги лучших туроператоров, а также быстро и удобно подобрать экскурсионный тур на любой вкус.

Четвертое — выбор направления. Турция, Греция, Болгария и Испания являются наиболее популярными у туристов, в том числе, еще и потому, что, в дополнение к великолепным природным условиям и изумительному сервису, предоставляют еще и наиболее широкий ценовой диапазон — от супер-бюджетных вариантов до поистине королевских. Плюс не самый дальний перелет. Таким образом, путевка на одного человека может обойтись и в 300 евро, и в 1500 — в зависимости от пожеланий и возможностей. Так что желающим отдохнуть и хорошо, и сравнительно недорого, советую обратить внимание, прежде всего, на эти четыре направления.

И, наконец, пятый вариант — обращение напрямую к нашему консультанту по путешествиям. Это, пожалуй, самая удобная возможность оптимально спланировать свое путешествие. Единственное, что требуется от Вас — задавать ВСЕ, интересующие Вас вопросы. Компетентный персонал агентства не только подготовит для Вас индивидуальное предложение, учитывая все Ваши пожелания (включая финансовые возможности), не только поможет с выбором, но и даст исчерпывающие сведения — вплоть до информации о качестве пляжа на конкретном курорте или наличии WiFi в гостинице. Самое главное — не стесняйтесь спрашивать и излагать свои пожелания! Ведь только так мы сможем помочь Вам отправиться в путешествие, которое воплотит в реальность Вашу мечту!

Напоследок хочу подчеркнуть, что выбор маршрута — дело исключительно индивидуальное: ведь у каждого человека — свои предпочтения, свои требования и, наконец, свои представления о том, каким должно стать Путешествие его мечты. Поэтому я предлагаю всем, кто желает увидеть новые места, набраться прекрасных впечатлений и просто отлично отдохнуть, обращаться к нам, в туристическое агентство "Begonija":

по телефону: (+371) 67-315-800

по электронной почте: info@begonija.lv

лично по адресу: Рига, ул. Бривибас, 64

в социальных сетях: www.facebook.com/Begonija

Кроме того, я приглашаю всех любителей путешествий на 24-ю Международная выставку-ярмарку туризма Balttour, которая пройдет в феврале 2017 года в Выставочном центре "Кипсала". У нашего стенда "Begonija" каждый посетитель также получит исчерпывающую информацию по любому из предлагаемых нами тур-направлений.

До встречи в "Begonija"!