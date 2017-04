В чем состоит особенность РБШ

"РБШ готовит действительно конкурентоспособную молодежь на международном уровне, и залог нашего качества — в подходе к учебному процессу", — поясняет директор Программы бакалавриата РБШ Клаудио Ривера. "Во-первых, обучение происходит только на английском языке. Во-вторых, содержание программы составляется в сотрудничестве с нашими партнерскими высшими школами — University of New York at Buffalo и BI Norwegian Business School. В-третьих, учебный процесс опирается на взаимную коммуникацию, критическое мышление и работу в команде".

Учебный процесс особым делают также международные преподаватели с практическим опытом в бизнесе. Наряду с преподавателями из Латвии, которые свое образование получили за рубежом, предметы преподают также преподаватели из США, Великобритании, Японии, Аргентины, Швеции, Испании и т. д. Более 90 % преподавателей продолжают вести активную деятельность в бизнесе, поэтому на лекциях они могут делиться своим опытом и предоставлять студентам информацию об актуальных тенденциях в различных отраслях промышленности.

Студентам Программы бакалавриата РБШ предлагаются 3 варианта обучения:

Учиться 3 года в Латвии и получить диплом Riga Business School;

Учиться 2 года в Латвии и 1 год в Норвегии и получить двойной диплом Riga Business School и BI Norwegian Business School;

Учиться 3 года в Латвии с 1 год в США и получить двойной диплом Riga Business School и University of New York at Buffalo.

"На Программу бакалавриата РБШ уже пять лет принимаем энергичных, интеллигентных (как практически, так и теоретически), честных, любознательных молодых людей. Программа BBA разработана для того, чтобы развивать поколение новых лидеров в бизнесе, обладающих основательными представлениями в вопросах, связанных с бизнесом и предпринимательской деятельностью. Одна из наших целей — способствовать пониманию молодежи глобальной культуры, чтобы они выросли ответственными гражданами мира. У нас учатся студенты из США, Азербайджана, Беларуси, Индии, Казахстана, России, Молдовы, Нигерии, Норвегии, Таджикистана, Германии и т. д., в целом из более 20 стран", — рассказывает Элза Приеде, координатор Программы бакалавриата РБШ.

Чтобы претендовать на одну из стипендий, студенты должны подать заявку на осенний семестр программы до 24 апреля 2017 года.

Студентам и их родителям предлагается возможность лично встретиться с координатором Программы бакалаври и обсудить все вопросы, связанные с поступлением.

