Восьмилетний Максим Лунёв – улыбчивый хороший мальчишка. К сожалению, передвигается он в инвалидном кресле. Это совершенно не значит, что мальчик не может ползать и вставать, просто у него очень слабые мышцы ног. Максиму нужно учиться правильно ползать, вставать, ходить. Чтобы этого достичь, необходимо разработать тазобедренные и коленные суставы.

Несмотря на то, что мальчик умеет говорить всего несколько слов, ему очень хочется, чтобы окружающие понимали его. Для того, чтобы умственно и физически развиваться, Максиму необходимо регулярно и усердно заниматься. Очень хорошие развивающие занятия предлагает детский центр святой Софии: физиотерапия, занятия с психологом, кулинарный класс, театральная студия и многие другие возможности для детей.

Недавно в детском центре св. Софии появилось современное итальянское интерактивное оборудование «Нирвана»: на поверхность для занятий (экран на стене или белое поле на полу) проецируется движущаяся картинка, которая изменяется в зависимости от движений человека, который в данный момент занимается. Движения же фиксируются специальным сенсором. В результате создаётся очень реалистичная игра, которая увлекает даже взрослых, не то что деток особенностями. Помимо двигательной активности эта аппаратура позволяет развивать также ощущение цвета и музыки; играя на интерактивном поле, можно даже научиться считать. Занятия с «Нирваной» проводит физиотерапевт или психолог центра. Эта аппаратура может очень хорошо повлиять на процесс развития детей с умственными или физическими трудностями. И Максим Лунёв не исключение.

Просим Вас помочь собрать средства для оплаты Максиму занятий со специалистами центра.

Позвонив по телефону 90006788, Вы перечислите 1,42 евро. Набрав номер 90006566, Вы пожертвуете бóльшую сумму – 4,27 евро. Средства также можно перечислить на указанные ниже счета с пометкой "Maksimam Luņovam".

Получатель: Svētās Sofijas Bērnu Hospis Sabiedriskais Fonds, рег. № 40008218337

Банк NORDEA

Счёт: LV64NDEA0000084106742

SWIFT/BIC: NDEALV2X

Банк CITADELE

Счёт: LV56PARX0017233400001

20 декабря в детском центре св. Софии началась череда детских новогодних праздников, кульминацией каждого из которых является, конечно, раздача подарков добрым Дедушкой Морозом! Благодарим всех, кто помог собрать подарки для деток с особенностями в развитии! В Риге многие из них уже получили заветный мешочек или коробку. Но праздники не ограничиваются Ригой, предстоят поездки и в другие латвийские города: Балви, Даугавпилс, Салацгриву, Лиепаю. Поэтому сбор новогодних подарков продолжается!

Каждый рабочий день с 10 до 19 часов в центр св. Софии, который находится в Риге на ул. Тербатас 83Б, можно приносить самые разные подарки: игрушки, развивающие игры, одежду, сладости. Можно дарить и предметы гигиены, которые выездная бригада паллиативной помощи передаст семьям в латвийских деревнях, где люди живут весьма скромно.

Спасибо всем! Светлых праздников!