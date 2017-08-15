Хорошие знания языков, в особенности английского, дают возможность быть активным в международной среде. Сейчас уже недостаточно умения общаться с деловыми партнерами и коллегами только о работе. В наши дни важное значение придается нетворкингу — умению себя преподнести и свободно беседовать на различные темы за пределами привычной зоны комфорта. Нужно уметь высказывать свое мнение о различных бытовых вещах, а также на важные для общества темы. Здесь очень пригодится предварительная подготовка.

Центр английского языка RBS предлагает три вида курсов для профессионального роста. Первый из них — деловой английский, который поможет усовершенствовать характерный для международной предпринимательской среды бизнес-лексикон, включая специфическую терминологию. Кроме этого, предлагаются курсы эффективного общения, где можно будет научиться убедительно обсуждать рабочие вопросы, социальную сферу, повседневные ситуации и путешествия. Этот курс отлично подходит тем, кто желает улучшить навыки нетворкинга. И, наконец, последний, но не менее важный курс, который поможет повысить уровень компетенции, — это эффективная презентация.

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