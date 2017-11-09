Срок окончательной распродажи истекает: она началась в 2011 году в Риге на Ганибу дамбис и закончится в 2017 году на Бривибас гатве. Эксперт по восточным коврам Афкхами Нассер признает: большие скидки ему нужны для того, чтобы без проблем распродать товар и компенсировать финансовые издержки. Большой выбор сотканных вручную восточных ковров всех цветов как с классическим, так и с современным рисунком по сниженным ценам — вплоть до -60%.

Время изготовления одного ковра — больше года. Настоящий ковер состоит из двух слоев — основы и того, что составляет его поверхность. Основа ковра, как правило, изготавливается из хлопка, реже — из шерсти или шелка. А его "лицевая сторона" делается из чистой овечьей шерсти, или шелка, или из того и другого одновременно. Самое важное для хорошего ковра — материал, из которого он изготовлен, затем оцениваются количество узелков, цветовые сочетания и, наконец, рисунок. Самые ценные экземпляры изготавливаются в Иране, после идут Индия, Турция и Пакистан.

Ковры, сотканные вручную, прочны, просты в уходе и часто служат человеку всю его жизнь. Цвета в них подобраны настолько гармонично, что это позволяет сделать уютной атмосферу в любом доме, вот почему ковры ценятся как инструмент, помогающий придать жилью утонченность, причем в течение не одного века. Примерьте ковры к интерьеру своего дома без каких-либо обязательств.

Рундальский замок.

Афхами Насер поможет вам почувствовать себя королем в вашем доме

Магазин по адресу: Рига, Бривибас гатве, 424 открыт с понедельника по пятницу с 11.00 до 19.00 и по субботам с 11.00 до 17.00. Чтобы получить более полную информацию, заходите на нашу домашнюю страницу http://afkhaminasser.lv/ru/, пишите на адрес эл. почты info@afkhaminasser.lv или звоните по телефону 67 383 808.