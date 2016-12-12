Пик нагрузки на курьерские службы в любой стране приходится именно на декабрь. Поэтому не стоит на последний момент откладывать доставку посылок, так как накануне Рождества и Нового года "Санта-Клаусы" могут не успеть выполнить все заказы. А им тоже надо успеть к семейному ужину у камина.

Известный факт: люди консервативны по своей натуре. Нам сложно "изменять" привычным способам доставки, которыми пользовались еще наши бабушки. Культура общения с курьерскими службами хотя и насчитывает уже 20-летнюю историю, но все еще формируется в обществе. И удачно воспользовавшись услугами одной из компаний, мы не решаемся на новые эксперименты. Но современные технологии и опытная команда Nosuti.lv помогут вам преодолеть такую неуверенность и выбрать наилучшее предложение от курьерских служб.

Чем же от других аналогов кардинально отличается сервис Nosuti.lv? Во-первых, он удобен в использовании и приспособлен как под частных клиентов, так и под нужды юридических лиц, в том числе для интернет-магазинов, которым на начальном этапе затруднительно найти партнера по доставке товара.

Во-вторых, цены на агрегаторе существенно ниже, чем на сайтах самих курьерских служб. Почему? Через нашу платформу отправляют тысячи посылок, поэтому курьеры предоставляют особые скидки — порой можно сэкономить до 50%.

В-третьих, с интерфейсом Nosuti.lv справится даже ребенок — для оформления заказа на доставку посылки от двери к двери надо лишь выбрать необходимые позиции. Такое преимущество высоко ценят клиенты, которые зачастую не могут самостоятельно заполнить бланк заказа на сайтах конкретных курьерских служб. Поэтому, потерпев неудачу, они идут на почту или совсем отказываются от затеи.

В-четвертых, сервис предлагает сразу несколько десятков вариантов для конкретного заказа– от самого дешевого до самого затратного, так как Nosuti.lv работает со всеми ведущими курьерскими службами: DPD, UPS, FedEx, TNT, DHL, Omniva, Venipak, EMS и другими.

Поэтому через наш сервис вы можете отправить любое письмо или посылку (даже нестандартную) в любую точку мира на выгодных условиях, оценив преимущества той или иной курьерской службы. А что может быть приятнее, чем получить долгожданный подарок накануне праздника! Побалуйте своих любимых незабываемым Рождеством и Новым годом!

Сервис Nosuti.lv — все курьеры в одном месте!

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