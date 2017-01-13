"По этому методу я сбросил в целом 21 килограмм лишнего веса. Мое самочувствие стремительно улучшилось, и теперь я чувствую себя лучше, чем когда-либо ранее", — рассказал Петерис Риекстыньш (39). Прочитай интервью с Петерисом, и ты узнаешь, как ему это удалось, и только сегодня получишь бесплатную консультацию специалиста по похудению!

– Pасскажи, как ты решился приступить к похудению?

Чаще всего я передвигаюсь на автомобиле, а питался я нерегулярно, зачастую это приводило к перееданию. Так, понемногу и незаметно для себя я основательно округлился. В попытках избавиться от лишнего веса старался следить за своим питанием, однако я не знал о тонкостях правильного питания, и никаких результатов не добился.

– Что же ты делал для того, чтобы привести себя в форму?

В интернете я заметил статью об очень хорошем методе. Люди рассказывали, что при помощи Стокгольмской диеты быстро привели себя в форму! Я подумал – неужели я бы так не смог?! Поэтому и согласился заполнить тест на домашней странице Стокгольмской диеты, чтобы посмотреть, чем же мне скажут питаться специалисты по питанию. Сразу получил результаты своего теста. Я воспринял это как вызов самому себе. Я же не дедуля какой-нибудь, мне ведь еще хочется выглядеть хорошо!

– Удавалось ли соблюдать план?

– Я начал соблюдать план на следующий день после его получения. Мне было легко выполнять все указания, не было никаких проблем. Порадовало меня то, что в плане питания содержались некоторые советы, которые легко вписались в мой ритм работы. В сочетании с правильным меню они дали ощутимый результат. Уже на следующий день я весил на 2 килограмма меньше – я был очень рад, и это мотивировало меня продолжать диету. Во время диеты у меня всегда было ощущение сытости. Теперь мои пищевые привычки изменились до неузнаваемости. У меня есть ощущение сытости и я больше не переедаю. После еды меня не одолевает лень, совсем наоборот – я теперь полон энергии! Благодаря советам и меню Стокгольмской диеты я избавился от 21 килограмма лишнего веса. И самочувствие мое улучшилось – теперь я чувствую себя лучше, чем когда-либо ранее!

– Вы порекомендовали бы другим людям попробовать Стокгольмскую диету?

- Такой метод должен попробовать каждый, кто хочет вновь обрести форму и никогда не возвращаться к старым привычкам! Начните с заполнения теста на домашней странице Стокгольмской диеты, и уже через несколько дней вы убедитесь – результаты будут!

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