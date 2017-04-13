"Кое-что по-английски я знала, но, когда надо было разговаривать, навскидку не могла вспомнить нужные слова. Однако Швейцарский метод позволил мне говорить по-английски", — рассказала медсестра Санита Логина (44), которая выучила английский язык благодаря уникальному Швейцарскому методу. Прочтите интервью с Санитой и вы узнаете, как получить скидку 55% на быстрое изучение английского языка.

– Вы раньше изучали английский язык?

Я учила английский язык на курсах много лет назад. Но это было давно, и раньше все-таки было не так много возможностей говорить по-английски в реальной жизни. То, что я раньше знала по-английски, улетучилось, и я больше не могла навскидку вспомнить нужные слова. Я ощутила, что незнание английского языка начинает мне сильно мешать, и это ощущение лишь усиливалось.

– Что побудило начать изучение английского языка по Швейцарскому методу?

На работе я все чаще попадала в ситуации, когда кто-то спрашивал меня о чем-то по-английски, а я не могла с ним общаться! Каждый раз портилось настроение, так как больше не чувствовала уверенности в себе. Это было неприятно, поэтому я пообещала себе выучить английский язык как можно скорее. У меня не было времени ходить на курсы английского языка, к тому же они такие дорогие! В интернете я заметила, что люди рассказывают о положительном опыте со Швейцарским методом. Наконец решила попробовать! Показалось выгодным предложение выучить английский язык за 2 недели, при этом, не выходя из дома и в удобное для тебя время.

– Как проходило обучение?

Я заказала программу, и совсем скоро все занятия были в моем почтовом ящике. Учиться было совсем не трудно — идеально, что я могла это делать в любой момент, когда только хотела. В день уделяла этому около 15 минут, иногда час — и все! Метод обучения казался очень необычным, но он работает!

– Как Вы оцениваете свой английский язык теперь?

Мой английский с каждым занятием становился лучше... Могу понять то, что говорят зарубежные коллеги, и общаться по-английски. Я горжусь своими достижениями! Теперь хочется поскорее отправиться в какое-нибудь путешествие, чтобы еще активнее применять полученные знания.

– Что бы Вы посоветовали людям, которые еще не говорят по-английски?

Без английского языка в наши дни не обойтись. Изучение английского языка по Швейцарскому методу — это просто, при этом программа в компьютере доступна в любое удобное для вас время. Главное — не тянуть и начать что-то делать. Дальше все будет просто!

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