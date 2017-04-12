Новость выставки!

На международной выставке собак можно будет увидеть больше чем 1000 благородных собак, среди которых будет такая редкость как Африканский Бурбуль, Петербуржская Орхидея, Фараонова собака. Среди уже превычных соревнований можно будет наблюдать и за яркими Абиданце, Юный хендлер. Увидеть показы новых пород и чудеса тренировки собак, а также показ моды "Весна 2017", "Дама с собачкой", "Ребенок и собака", "Ало! Мы ищем таланты!".

В экспозиции "Садик щенков" вы сможете найти себе нового маленького друга.

Изюминкой выставки будет большая цирковая программа !!! Оба дня в 12:00; 14:00 и 16:00 начнется Начнется обемная цирковая программа. В течении часа посетителей будут радовать артисты цирка - иллюзионисты, эквилибристы, дрессированные собачки и клоуны, которые не только будут выступать сами, но и обучат поситителей выставки некоторым трюкам.

Мини Зоо Дарзини нам привезет весенних деток подворья.

Для виселия будут доступны еще больше увлекательных болших БЕСПЛАТНЫХ надувных атракционов.

Дети смогут стать участниками хомячиного боулинга.

Пасетители смогут болеть за своего фаворита в увлекательных тараканних бегах.

И в этот раз у вас будет возможность прокатиться на маленьких пони и увидеть Falabellas миниатюрные лошадки, принадлежащие к самым маленьким в мире породам лошадей.

В стенде друзей из Литвы можно будет посмотреть мягких и подстриженных как пуделей альпак и лам. Посетители выставки смогут не только фотографироватся с этими любимыми домашними животными, но и обласкать их.