Новость выставки!

  • На международной выставке собак можно будет увидеть больше чем 1000 благородных собак, среди которых будет такая редкость как Африканский Бурбуль, Петербуржская Орхидея, Фараонова собака. Среди уже превычных соревнований можно будет наблюдать и за яркими Абиданце, Юный хендлер. Увидеть показы новых пород и чудеса тренировки собак, а также показ моды "Весна 2017", "Дама с собачкой", "Ребенок и собака", "Ало! Мы ищем таланты!".

  • В экспозиции "Садик щенков" вы сможете найти себе нового маленького друга.

  • Изюминкой выставки будет большая цирковая программа !!! Оба дня в 12:00; 14:00 и 16:00 начнется Начнется обемная цирковая программа. В течении часа посетителей будут радовать артисты цирка - иллюзионисты, эквилибристы, дрессированные собачки и клоуны, которые не только будут выступать сами, но и обучат поситителей выставки некоторым трюкам.

  • Мини Зоо Дарзини нам привезет весенних деток подворья.

  • Для виселия будут доступны еще больше увлекательных болших БЕСПЛАТНЫХ надувных атракционов.

  • Дети смогут стать участниками хомячиного боулинга.

  • Пасетители смогут болеть за своего фаворита в увлекательных тараканних бегах.

  • И в этот раз у вас будет возможность прокатиться на маленьких пони и увидеть Falabellas миниатюрные лошадки, принадлежащие к самым маленьким в мире породам лошадей.

  • В стенде друзей из Литвы можно будет посмотреть мягких и подстриженных как пуделей альпак и лам. Посетители выставки смогут не только фотографироватся с этими любимыми домашними животными, но и обласкать их.

  • Приют животных Ulubele даст возможность посетителям проявить милосердие животным окозавшимся в бедственном положении даря одеяла, посуду, игрушки, корм, финансы и другие вещи. С участием Ulubele мы сможем посмотреть на одаптацию животных новым взглядом.

Приглашаем поситить выставку со своим четвероногим любимцем — ведь не оставишь его одного дома в эти праздничные дни (только не забудь взять с собой ветпаспорт с отметкой о идентификации любимца и с годным сроком действия вакцины от бешенства).

Билеты можно будет преобрести только в кассе холла Сконто во время проведения выставки!
15-16.04.2017 выставка "Pūkainās Lieldienas Skonto" - огромная порция теплых и светлых эмоций!