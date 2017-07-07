Поскольку рак простаты занимает второе место по частоте встречаемости онкологических заболеваний у мужчин, всем, особенно здоровым мужчинам, необходимо знать и помнить существенные факты об этом заболевании:

Во-первых, чем моложе заболевший мужчина, тем агрессивнее ведет себя опухоль.

Во-вторых, если раком простаты болел отец, дед или брат, риск заболеть возрастает вдвое, а если заболевание констатировано у двух кровных родственников, риск возрастает в пять раз.

В-третьих, рак простаты особенно опасен тем, что на ранних стадиях развивается без ярко выраженных симптомов и прогрессирует очень медленно – годами и даже десятилетиями.

Мужчины, будьте бдительны - симптомы этой болезни начинают беспокоить только тогда, когда болезнь зашла уже слишком далеко, и шансов на полное излечение осталось мало. Поэтому, по крайней мере раз в год, проверяйте уровень ПСА в крови, даже в том случае, если чувствуете себя полностью здоровым!

Если лечение рака простаты уже проведено?

У 10-20% пациентов, уже прошедших лечение рака (хирургия или лучевая терапия), в течение жизни опухоль развивается повторно, о чем часто свидетельствует увеличение маркера ПСА в крови.

Рецидив рака простаты – повторное развитие злокачественной опухоли после радикального лечения рака предстательной железы. Может быть локальным, системным или биохимическим.

Для того, чтобы последующее лечение рецидива было максимально эффективным, необходимо как можно раньше диагностировать, где именно в организме рак снова появился.





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В лечении рака простаты используют различные методы и подходы. У каждого мужчины, которого коснулась эта болезнь, есть право узнать обо всех возможных методах лечения, о том, как они осуществляются и о возможных побочных явлениях. Медицинские технологии развиваются и список методов лечения пополнили новые и прогрессивные.

Зачастую в государственных клиниках, чтобы попасть на консультацию к урологу, приходится записываться задолго, ждать в очередях и получать неполную и ограниченную во времени беседу с врачом. В связи с недостаточным государственным финансированием, врач в государственной больнице может посвятить консультации одного пациента в среднем 10-15 минут. У врача, как правило, нет времени, чтобы Вас выслушать и подробно объяснить ход дальнейшего лечения и связанные с этим варианты Ваших действий в выборе оптимального решения.

В случае онкологических заболеваний рекомендуется быть предельно внимательными в ситуациях, когда определенное лечение уже пройдено и болезнь возможно отступила. Это несомненно хороший период для восстановления сил и здоровья, но в этот период необходимы регулярные посещения уролога для ранней и своевременной диагностики возможного рецидива заболевания. Как показывает практика и данные исследований, чем раньше констатируется рецидив, тем выше шанс выздоровления.

В центре ядерной диагностики MEDVISION первичная консультация уролога длится как минимум 40 мин., во время которой опытный врач-уролог внимательно и с пониманием выслушает, осмотрит, ознакомится с историей Вашей болезни и даст рекомендации для дальнейшего лечения. В мире все активнее применяется практика учитывать мнение разных специалистов для более широкого понимания течения заболевания, и для рекомендаций в выборе оптимального лечения для каждого пациента индивидуально. В центре диагностики Medvision у Вас есть возможность получить так называемый second opinion или мнение другого специалиста.

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