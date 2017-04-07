Год назад мы впервые приехали в гости к маленькому Егору Лебедек. Мальчик, которому уже исполнилось три года, болен с рождения. Уже во время беременности врачи сказали, что у ребенка возможен генетический сбой.

Их прогноз, к сожалению, оказался верным. По словам мамы, в первый год жизни Егор находился как будто в своем особом мире, ни на что не обращая внимания. И только с года понемногу началось развитие. Болезнь выразилась в отставании не только умственного, но и физического развития: мальчик не может самостоятельно сидеть и ползать. Более того, при рождении у него на руках и ногах было по шесть пальчиков. На руках их прооперировали сразу, а на ногах они еще остались.

В этот раз Егору был привезен вертикализатор, который поможет укрепить мышцы мальчика и, возможно, подготовит его тело к ходьбе. Если Егор научится ходить, то ему удалят и лишние пальчики на ногах. Благодаря Вашей помощи, в прошлом году удалось отправить Егора в Санкт-Петербург, где он прошел очень важную для его здоровья процедуру - электростимуляцию спинного мозга, а летом он побывал в развивающем лагере для детей с особыми потребностями, организованном хосписом святой Софии. Результат не может не радовать: Егор уже почти сидит самостоятельно, он стал очень активным, начал посещать детский сад, стал интересоваться игрушками и пытаться с ними играть. Он учится общаться и контактировать с другими детьми. Одним словом, в физическом состоянии ребенка есть положительные сдвиги. Мама очень рада достижениям сына, пусть они пока что и небольшие.

Первые хорошие результаты уже есть, важно теперь не останавливаться и помочь Егору дальше двигаться вперед в своем развитии, ведь сам, без посторонней помощи, он не справится. Уже в следующем месяце Егора Лебедек снова ждут в Санкт-Петербурге. Если Вы хотите помочь этому мальчику расти и развиваться, можно позвонить по телефону 90006788, и таким образом Вы перечислите 1,42 евро для Егора. Набрав номер 90006566, Вы пожертвуете бóльшую сумму — 4,27 евро. Средства также можно перечислить на указанные ниже счета с пометкой "Jegors Lebedeks".

Получатель: Svētās Sofijas Bērnu Hospis Sabiedriskais Fonds, рег. № 40008218337

NORDEA

Счет: LV64NDEA0000084106742

CITADELE

Счет: LV56PARX0017233400001

Swedbank

Счет: LV36HABA0551043256713

Спасибо всем жертвователям!