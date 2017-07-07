Николь Павленко всего полтора года, но в этом возрасте малышка может только лежать и изредка перекатываться в одну сторону, пытаясь подобраться поближе к игрушкам. Однако и эти движения надо стимулировать, сама она не очень хочет их выполнять. Даже если мама берет ее на руки, девочка просто кладет голову ей на плечо и так лежит.

Что же произошло с малышкой, почему она не развивается? Ответ на этот вопрос врачи пока что дать не могут, однако у Николь диагностированы хромосомный сбой и сердечная недостаточность. 10 лет назад у Анастасии, мамы Николь, родился ребенок, который на следующий день умер от сердечной недостаточности, как констатировали врачи. Николь выжила, но ее развитие стали останавливать приступы эпилепсии. Они могут случаться по пять раз в день, и после них девочка очень ослабевает и спит. Приступы не прекращаются, несмотря на то что Николь принимает большое количество лекарств.

По словам мамы, когда дочке было 6 месяцев, она ставила ее на ножки, а она начинала топать, смеялась, улыбалась, она могла переворачиваться на животик, играла с игрушками. А потом ребенка вдруг словно подменили.

Положение девочки действительно серьезное. Анастасии уже целый год помогает семейный ассистент. Мама выполняет все предписания латвийских врачей, Николь проходит реабилитации, но при всех стараниях, к сожалению, положительных изменений нет. Ситуация зашла в тупик. Анастасия обратилась в благотворительный фонд "Вера, Надежда, Любовь", результаты обследований девочки были отправлены в Санкт-Петербург, где их посмотрел нейрохирург В. Снищук. По его словам, девочке необходима качественная реабилитация, и тогда ее состояние может улучшиться. Помимо прохождения курса реабилитации, Николь будет проконсультирована у невролога, ортопеда и вертебролога.

Очень хочется помочь этой малышке встать на ноги, сказать свои первые слова! Поэтому просим Вас откликнуться и пожертвовать средства для поездки Николь в Санкт-Петербург. Может быть, удастся одержать хоть маленькую победу над болезнью. Но это уже будет победа!

Позвонив по телефону 90006684, Вы перечислите 1,42 евро для маленькой Николь. Набрав номер 90006560, Вы пожертвуете бóльшую сумму — 4,27 евро. Жертвовать быстро и просто можно непосредственно на сайте фонда www.deti-help.com, а также, используя указанные ниже банковские счета с пометкой "Nikole Pavļenko":

Получатель: Labdarības fonds "Ticība, Cerība, Mīlestība", reģ. Nr. 50008173931

Swedbank

LV05HABA0551037000771

Nordea

EUR — LV19NDEA0000083088858

USD — LV72NDEA0000083088874

RUB — LV12NDEA0000083088887

Citadele

LV06PARX0017233430001

Спасибо всем жертвователям!

Пришли новости из Санкт-Петербурга: Артем Шилаянис прошел обследования. Шишка на шее оказалась большой, на поверхности видна только ее часть. Около новообразования проходят артерии, отвечающие за приток крови к мозгу и частично — к правой части тела. Надо сделать исследование сосудов шеи, а затем Артема ждет операция. По мнению пяти хирургов из санкт-петербургской клиники, шишка сама собой не рассосется, ее необходимо удалять только хирургическим путем. Операция назначена на октябрь. Мама Артема выражает благодарность всем, кто помог в сборе средств для ее сына!