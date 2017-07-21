Для тех, кто верит в карму, это отличное доказательство того, что с хорошими людьми происходят хорошие вещи — им только нужно решиться участвовать в лотерее. По итогам розыгрыша призов сети магазинов Mego и Vesko новенькая Toyota Corolla досталась директору Краславского детского центра социальной реабилитации Эрике Геке.

20 июля, в залитый солнцем четверг, в помещениях автосалона Amserv Motors собрались представители крупнейшего общества розничных торговцев ООО Baltstor, сетей магазинов Mego и Vesko и партнеры по организации лотереи. В этот день Эрике и ее семьи торжественно были вручены ключи от автомобиля Toyota Corolla — главного приза лотереи стоимостью почти 15 тысяч евро, сообщил маркетинговый руководитель сети магазинов Александр Афанасьев.

"В этом году я как никогда рада за обладательницу этого приза. Для нас это одновременно возможность сказать спасибо за то, что Эрика делает покупки в нашем магазине, и за то, что она занимается важной для общества работой — заботится о том, чтобы у воспитанников Краславского детского дома было счастливое и радостное детство", — сказала член правления Baltstor Индра Гранатека.

Эрика рассказала, что решила участвовать в лотерее, потому что магазин Mego в Краславе ей как раз по пути и, идя с работы домой, продукты для своей большой семьи она покупает почти каждый день. К тому же сам процесс регистрации для участия в лотерее был простым и удобным — нужно было только отправить сообщение или заполнить анкету.

"Это был первый раз, когда я решила принять участие в чем-то подобном. Товары, которые я покупала — как в отделе продовольствия, так и отдела бытовой химии — те, которыми моя семья пользуется в повседневной жизни, поэтому для семейного бюджета это не было обременением. Когда я узнала, что выиграла, ощущения были непередаваемыми, потому что до этого я не надеялась на то, что могу что-то выиграть. Это действительно большой сюрприз, что из всех потенциальных победителей большой приз достался именно мне", — говорит Эрика Гека.

"Независимо от времени, в котором мы живем, люди верят в удачу и я верю, что Фортуна верно выбирает победителей розыгрышей. Также сам процесс дарения приносит радость и нам, потому что таким образом мы сумели сделать 216 человек счастливее", — отметила И.Гранатека.

Как отметил член правления Latvijas Maiznieks Марис Дауде, он рад тому, что одним из товаров в счастливом чеке уже второй год оказался хлеб, но в то же время это неудивительно, потому что хлеб — один из самых покупаемых продовольственных товаров. Благодаря эффективно организованной сети логистики, продукция предприятия доступна в любом уголке Латвии, поэтому, как в шутку отметил Дауде, хлеб Latvijas Maiznieks — это продукт, который увеличивает вероятность выигрыша.

Со своей стороны директор представительства Podravka Павел Карандей сказал, что лотерея — хороший способ познакомить покупателей с новыми продуктами, потому что часто покупка происходит из-за любопытства. Это хороший повод попробовать что-то новое, поэкспериментировать, расширить меню и удивить свои вкусовые рецепторы.

Летняя лотерея сети магазинов Baltstor проходила с 17 апреля по 9 июля. В рамках призового фонда были разыграны 15 горных велосипедов Merida от Gandrs, 50 подарочных комплектов косметики стоимостью 100 евро от AVON, 25 подарочных карт на путешествия стоимостью 100 евро от INTERLUX TRAVEL, 25 подарочных карт на горючее стоимостью 50 евро от Gotika auto, 100 подарочных карт Mego на 25 евро и главный приз — автомашина Toyota Corolla от Amserv Motors.

В лотерее участвовали следующие бренды продуктов: Ramata, Balbiino, Ādažu čipsi, Coccolino, Surf, Domestos, Domi, Tymbark, Enjoy, Vilkyškiu, Pērle, "Мелочи жизни", Marienbāde, Dos pollos, Diženā, Latvijas maiznieks, Vegeta и Pepsi.

Сеть магазинов Mego — предприятие местного капитала, которое работает в Латвии 18 лет. В сеть входят более 220 магазинов, работающих под брендами Mego и Vesko.

ООО Baltstor является крупнейшим в Латвии объединением розничных торговцев, в состав которого входят 95 юридических лиц, работающих более чем в 400 местах розничной торговли по всей Латвии. Baltstor как система управления обеспечивает всем своим участникам наилучшие ИТ-решения, единую структуру и общие принципы закупок, а также эффективное управление маркетинговыми процессами.

Больше информации о летней лотерее Mego: http://megoloterija.lv/