Согласно исследованию компании Cisсo, количество наземных мобильных роботов, медицинских и социальных роботов для использования в городских условиях удваивается каждые 9 месяцев. По оценке Европейской Комиссии, в течение пяти лет объем мирового рынка робототехники и необходимого программного обеспечения достигнет 120 миллиардов евро. Робототехника может стать следующей технологией общего назначения, заняв место рядом с авиацией, производством электричества и интернетом.

Расширение и повышение степени роботизации производства ведут к уменьшению персонала, занятого тяжелым и монотонным трудом, но увеличивают спрос на квалифицированных специалистов робототехников. Количество сотрудников в отраслях робототехники и автоматизации ежегодно увеличивается на несколько процентов.

Что именно представляет собой робототехник?

Робототехник — это специалист по разработке роботов и автоматизированных технических систем, а также их модернизации и обслуживанию. Проще говоря, это инженер, умеющий программировать и поддерживать в рабочем состоянии промышленные роботы и роботизированные комплексы, а также инженер-разработчик автономных роботов для таких областей человеческой деятельности как промышленное производство, энергетика, транспорт, здравоохранение, аварийные и спасательные службы, сельское хозяйство, индустрия развлечений и т.д.

В данный момент в основном востребованы проектировщики промышленной робототехники, специалисты по программированию и обслуживанию промышленных роботов и операторы многофункциональных робототехнических комплексов. К 2020 году по прогнозам IFR возрастет спрос на такие профессии, как проектировщик домашних роботов, проектировщик социальных роботов, проектировщик медицинских роботов, проектировщик нейроинтерфейсов по управлению роботами, проектировщик детской робототехники, инженер-композитчик и проектировщик- эргономист.

Чтобы стать робототехником, необходимо получить высшее образование по специальности "Робототехника" по направлениям промышленной робототехники или автономных роботов. На сегодняшний день эта специальность представлена в Институте транспорта и связи (TSI).

Робототехника — область науки и техники, объединяющая механику, электронику, программное обеспечение и автоматическое управление. Выпускники программы получат знания в области теории автоматического управления, программирования микроконтроллеров и промышленных логических контроллеров, промышленных и интеллектуальных роботов, встроенных систем автономных роботов, планирования действий автономных роботов, проектирования устройств автономной робототехники и программ управления промышленными роботами, изучат детали роботоконструкций, кинематику и динамику робота, освоят методы искусственного интеллекта в робототехнике. Комплексное построение программы "Робототехника" обеспечивает развитие у выпускников системного мышления, навыков программиста и электронщика, знаний особенностей конструкций роботов, понимания методов и систем управления роботами, умения анализировать и выбирать решения, компетентности в технологиях проектирования роботов и способности к самообучению.

Полученные современные знания, развитые навыки и компетенции в области промышленной робототехники и автономных роботов, возможность обязательной практики и диплом инженера позволят занять выпускнику программы выигрышную позицию на рынке труда.

Идея создания учебной программы "Робототехника" возникла в результате сотрудничества TSI с немецкой компанией SIA "ATLANT-TEC Automation", занимающейся подготовкой роботизированных ячеек с промышленными роботами Kuka на конвейерах концерна "Volkswagen". В рамках сотрудничества промышленная электроника стала специализацией профессиональной программы "Электроника" TSI. В результате программа предоставляет выпускникам профессиональные знания и развивает практические навыки, необходимые для успешной деятельности в области промышленной автоматизации и робототехники. Кроме того, выпускники проходят производственную практику и продолжают работать в компании "ATLANT-TEC Automation".

Уровень знаний, навыки и способности к самообучению выпускников профессиональной программы "Электроника" получают хорошую оценку специалистов компании. Однако, опыт работы выпускников, круг задач роботизированного производства и рекомендации специалистов компании по подготовке выпускников по профессиональной программе "Электроника" показал, что коррекция учебного плана этой программы не сможет обеспечить тот уровень подготовки выпускников, который соответствовал бы тенденциям промышленной робототехники и стремительному использованию автономных роботов.

Именно поэтому была создана новая учебная программа "Робототехника" в рамках которой возможна подготовка специалистов робототехников, востребованных на роботизированном производстве и в компаниях, занимающихся разработкой роботов.

Профессия робототехника подойдет тем, кто проявляет интерес к точным наукам, имеет аналитический склад ума, богатое воображение, структурированное мышление, усидчивость и нацеленность на результат.

Всех заинтересованных ждем в Институте транспорта и связи (TSI) с 3 июля. Именно с этого дня стартует набор в TSI!

Помимо, программы "Робототехника", TSI предлагает и другие программы обучения: "Компьютерные науки и информационные технологии", "Телекоммуникационные системы и компьютерные сети", "Электроника", программы факультета транспорта и логистики и факультета менеджмента и экономики.

Получить подробную информацию о программах обучения и поступлении вы можете на сайте института: www.tsi.lv.