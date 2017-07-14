"Увидел себя на фотографиях и подумал – вот ужас, это действительно я? — рассказал о себе до похудения директор школы Сергей Чевер. – Теперь, благодаря Стокгольмской диете, я сбросил 21 кг лишнего веса и в полной мере наслаждаюсь похвалами друзей!" Прочитайте интервью и узнаете, где бесплатно проверить свои возможности похудеть и получить консультацию специалиста по питанию!

– Каким был Ваш прежний опыт похудения?

- В молодости я был спортивным и подвижным. Позднее пришлось от этого отказаться, и сразу прибавилось 10 килограммов! Лишние килограммы только продолжали расти до тех пор, пока мой вес не превысил 100 килограмм. Раньше я пытался сбросить лишние килограммы, просто отказываясь от пищи, но так можно только навредить здоровью!

- Какая у тебя была мотивация похудеть именно сейчас?

- Однажды я посмотрел на себя на фотографиях. Первая мысль была – "кошмар, и это я!?" Я располнел и весил 114 кг. Вся одежда была мала, завязывать шнурки на туфлях я уже не мог, и после каждой ступеньки у меня была одышка! Понял, что надо найти подходящий для себя способ, с помощью которого удастся вернуть и поддерживать форму.

- Почему ты выбрал именно Стокгольмскую диету?

- В интернете заметил выгодное предложение Стокгольмской диеты, которое гарантировало результат. Раньше я специально отзывы не читал, но позднее оказалось, что кругом полно людей, которым Стокгольмская диета помогла добиться идеальной фигуры.

– Удавалось ли соблюдать диету?

- Я заполнил тест и уже скоро получил свой индивидуальный план питания по электронной почте. Сразу удивило, насколько легко это выполнимо! Я соблюдал все, что указано, и уже в первые дни вес ежедневно уменьшался на килограмм! Через неделю были сброшены 5 кг, и я уже мог застегнуть на пуговицы свой школьный пиджак. Еще немного, и мне уже стала подходить вся "старая" одежда, которая годами висела в шкафу. Теперь, когда я сбросил 21 кг, я в полной мере наслаждаюсь похвалами, а также завистливыми взглядами друзей (смеется)!

– Вы порекомендовали бы другим людям попробовать Стокгольмскую диету?

- Каждый уважающий себя мужчина должен держать себя в форме. И каждой любящей себя даме необходимо уметь носить красивые, прилегающие платья! Надо делать что-то самому для этого, и начать надо с подачи заявки на Стокгольмскую диету. Не тяните, и вы увидите результат уже через несколько дней!

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