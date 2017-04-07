В ближайшую среду, 12 апреля, в конференц-зале гостиницы Bellevue Park Hotel Riga состоится профессиональный семинар "Изоляционные материалы DELTA. Сделано в Германии". На нем пойдет речь о последних инновационных возможностях изоляции крыш, стен и подвалов, а также гидроизоляции подземных конструкций. Эти темы могут быть интересны архитекторам, проектировщикам, кровельщикам, строителям, представителям магазинов стройматериалов, а также девелоперам и управляющим домами. Участие в семинаре — бесплатное

Эти темы могут быть интересны архитекторам, проектировщикам, кровельщикам, строителям, представителям магазинов стройматериалов, а также девелоперам и управляющим домами. Участие в семинаре – бесплатное.

Семинар состоит из 2 частей. В первой половине дня речь пойдёт о рулонных изоляционных материалах DELTA, применяемых при строительстве и реновации частных домов; а во второй - об изоляции фундамента и дренажных системах.

В Латвии из-за климатических условий период установки и ремонта крыш относительно короток. Поэтому уже с весны начинается активный сезон работ, график расписан на несколько месяцев вперед. Но не все материалы, которые представлены на рынке, подходят для латвийской погоды. Они не решают поставленных задач – построить надежное, отвечающее последним тенденциям, энергосберегающее здание. Излишне напоминать, что неверно выбранный изоляционный материал грозит не только потерей драгоценного тепла морозной зимой, но и появлению плесени на стенах, протекающей кровлей и другими дорогостоящими неприятностями.

Немецкое качество строительных пленок DELTA известно уже более 50 лет. Все эти годы главным девизом компании-производителя была фраза: "DELTA защищает собственность, бережёт энергию, создаёт комфорт." На латвийском и литовском рынках эксклюзивное право представлять бренд принадлежит компании Building Foils Center (www.pleves.lv) . В отличие от магазинов, Building Foils Center предлагает не только материалы, но и технологии. Иными словами, вам предложат несколько вариантов для решения конкретной строительной задачи, расскажут об особенностях, преимуществах и недостатках тех или иных материалов.

Для того, чтобы проектировщики, строители и торговцы были в курсе последних тенденций, технологических особенностей и новинок, мы и проводим этот семинар. О строительных пленках и дренажных системах расскажет Алексей Исаев – менеджер по продажам российского филиала компании Dörken, которая является производителем материалов DELTA. Рассказ будет сопровождаться переводом на латышский язык.

Четыре года назад мы уже проводили подобный семинар в Риге. Как позднее сказал один из его участников: "Я всю свою сознательную жизнь занимаюсь строительством и думал, что знаю об этом всё или почти всё. Но то, что я узнал здесь у вас - это как маленькая революция в моей голове".

Для участников семинара подготовлены информационные буклеты, каталоги и образцы материалов, которые, безусловно, пригодятся в работе проектировщиков и продавцов-консультантов.

Семинар пройдёт 1 день, в среду, начало - в 9:30, место проведения – конференц-зал гостиницы Bellevue Park Hotel Riga на ул. Слокас, 1 в Риге.

Запланированы кофейные паузы и обед – прекрасное время для неформального общения. Участие в форуме – бесплатное, но количество мест - ограничено.

Для того, чтобы участвовать в семинаре, необходимо отправить заявку на электронную почту info@pleves.lv. Заявки принимаются до полудня вторника 11-го апреля. Форму заявки можно скачать здесь.

Дополнительная информация - по телефонам 67381901, 28323728.