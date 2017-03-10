"После первой недели диеты решив примерить старую одежду, я просто "онемел", так как одежда с меня сваливалась. За неделю я сбросил 7 кг, а в целом – уже все 20 кг", – так свой метод похудения охарактеризовал Ингус Олехнович (44). Прочтите интервью и вы узнаете, где можно бесплатно проверить свои возможности похудеть и получить консультацию специалиста по питанию!





– Каким был Ваш прежний опыт похудения?

- Я не хотел мучить себя и начинать какую-то из "безжалостных" диет или тяжелых тренировок. Казалось, что лишний вес – это не моя проблема.





- Какая у Вас была мотивация похудеть именно сейчас?

- Долго делать вид, что лишний вес не беспокоит, не получилось, так как начались различные проблемы со здоровьем. Именно приведение в порядок здоровья стало самой большой мотивацией. Однако надо признать, что и смотреть на себя в зеркало было неприятно. Я выглядел непривлекательным и нездоровым. В свои 44 года не хотелось себя "списывать". Я понял, что надо избавиться от "валика".

- Как Вы узнали о Стокгольмской диете?

- Многие в интернете каждый день хвалят эту диету. Я читал эти истории успеха, но до конца не верил, что это "по-настоящему". Пока не встретил свою знакомую, которая, соблюдая Стокгольмскую диету, стала очень стройной, совсем другим человеком! Решил подать заявку, думал, что хотя бы попробую. Совсем не надеялся, что у меня получится!





– Вам удавалось соблюдать диету?

- Диета, оказывается, какая-то неслыханная – никакого голодания, а вместо этого вкусные блюда. Я соблюдал все указания, включенные в мой план похудения, и уже на следующий день потерял килограмм, в таком же темпе вес продолжал падать и следующие 6 дней. Когда я решил примерить старую одежду, то просто "онемел", так как одежда, которая неделю назад еще годилась, теперь сваливалась с меня. В целом за неделю я потерял 7 кг. Такие изменения воодушевляют (смеется)! Поэтому я продолжал в том же духе, пока не достиг своего идеального веса, потеряв 20 кг.

– Что бы Вы посоветовали другим людям, которые хотят похудеть?

- Хватит откладывать "на потом", подходящий момент для начала похудения –как раз сейчас. Подайте заявку сейчас, и вы увидите, насколько это на самом деле легко –обрести фигуру своей мечты!

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