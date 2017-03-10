"Еще недавно смотрел на себя в зеркало и видел, что из-за толстого живота выгляжу просто безобразно! Теперь, благодаря Стокгольмской диете, я снова чувствую себя прекрасно и хорошо выгляжу", — рассказывает предприниматель Андрис Брамбис (47) из Риги, который за короткое время избавился от 25 килограммов лишнего веса. Прочитайте интервью с Андрисом и узнаете, где бесплатно проверить свои возможности похудеть и получить консультацию специалиста по питанию!

– Каким был Ваш прежний опыт похудения?

- Раньше я пытался сбросить вес за счет более здорового питания и, стараясь меньше есть по вечерам. От этого, однако, я не стал стройнее. Я же не такой большой знаток того, что это значит — питаться правильно. Мне казалось, что потеря веса — это тяжелый труд, поэтому я уверил себя, что мне это вовсе не надо. Вернулся к прежним привычкам, а живот продолжал расти.

- Какая у тебя была мотивация похудеть именно сейчас?

- Однажды я посмотрел на себя в зеркало и понял — из-за толстого живота я выгляжу просто безобразно! Я располнел и весил 117 килограммов! Я реально рассердился на себя! Самому не верилось, что дожил до такого… Знал, что своими силами избавиться от лишнего жира не смогу, поэтому искал подходящий метод похудения, который бы реально помог согнать лишний вес.

- Почему ты выбрал именно Стокгольмскую диету?

- Мне было важно выбрать диету, которая не заставляла бы меня голодать, но при этом не надо было долго ждать, пока спадет вес. В противном случае у меня быстро бы пропала мотивация, и я бы сорвался. В интернете я несколько раз натыкался на рассказы людей о положительном опыте со Стокгольмской диетой. Казалось невероятным, что все в этих рассказах отвечало моим требованиям. Вначале действительно сомневался, не обман ли это, но затем понял, что хуже уже быть не может, и попробовал. И хорошо, что попробовал! (Смеется)

– Удавалось ли соблюдать диету?

- На веб-сайте я честно заполнил тест и уже скоро по электронной почте получил свой индивидуальный план питания. Я сразу же приступил к его соблюдению. Мне очень понравилось, что блюда можно было легко приготовить и они были сытными. Уже в первые дни диеты я решил притормозить, так как всего за несколько дней потерял 6 килограммов. Почувствовал огромный прилив энергии, и появилось желание больше двигаться. В целом очень улучшилось и самочувствие. И — да, мой результат: минус 25 килограммов и совершенно другой взгляд на себя и на жизнь. Ничего настолько замечательного я давно не испытывал!

– Вы порекомендовали бы другим людям попробовать Стокгольмскую диету?

- Даже в мечтах я не представлял, как хорошо быть стройным и здоровым! Совершенно другой настрой! Я показал пример многим своим знакомым и друзьям, которые, увидев, как я изменился, тоже обратились к Стокгольмской диете. И очень довольны результатами. Пока сам не попробуешь, даже представить себе не можешь, что это такое! Поэтому — вперед! Зарегистрируйся и начинай.

Нажмите здесь и составьте план питания на 7 дней, подходящий именно для вас!

Только сегодня: получите результаты вашего теста бесплатно и консультацию специалиста по похудению — только на сайте StockholmHealth.com!

