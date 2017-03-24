"На седьмой день диеты, встав на весы, я был просто шокирован — я потерял 8 килограмм. Теперь в целом я сбросил 29 килограмм лишнего веса! Наконец-то, не стыдно смотреться в зеркало, так как уже нет большого живота, который портил вид", — рассказывает предприниматель Микс Лейиньш (43) из Кекавы. Прочтите интервью с Миксом и вы узнаете, где можно бесплатно проверить свои возможности похудеть и получить консультацию специалиста по питанию!

– Каким был прежний опыт похудения?

– Ранее я пытался есть поменьше. Отказался от белого хлеба и "жирной пищи". Но все же сбросить весь лишний вес так и не удалось. Нельзя вот так просто, наобум, придумать, что можно есть, а что нет, если хочешь по-настоящему похудеть!

– Какая была мотивация похудеть именно сейчас?

– Здоровье у меня "пошатнулось". Меня врач побудил задуматься о лишнем весе и его последствиях для здоровья. Я понял, что надо искать подходящий метод похудения, который действительно помог бы согнать лишний вес.

– Как узнал о Стокгольмской диете?

– Первый интерес пробудил во мне мой врач. Затем я еще дополнительно "рыскал" по всему интернету. Там я прочитал отзывы и почерпнул вдохновение у многих худеющих. Решил попробовать, ведь хуже уже не могло быть!

– Тебе удавалось соблюдать диету?

– Я начал диету сразу после получения плана питания. Я ел здоровую пищу, но удивительно, что у меня было так необходимое чувство сытости. Никогда раньше я не представлял себе, что смогу так легко поменять свои вредные пищевые привычки! Когда ешь здоровую пищу, блюда в 100 раз вкуснее! Если хотелось что-либо включить в свое меню, я связывался со своим специалистом по питанию Стокгольмской диеты. Эта возможность посоветоваться очень помогает! Понемногу одежда становилась свободнее, а самочувствие — все лучше. На седьмой день, встав на весы, я был просто шокирован — я потерял 8 килограммов. Теперь, когда в целом я потерял 29 килограмм, наконец-то, не стыдно смотреться в зеркало.Даже наоборот — я делаю это с удовольствием, так как уже больше нет большого живота, который портил вид.

– Вы бы порекомендовали другим людям попробовать Стокгольмскую диету?

– Теперь Стокгольмскую диету используют многие мои друзья и коллеги. Я вдохновил их своим примером. Поэтому не ищите оправданий, просто соберитесь и подайте заявку на Стокгольмскую диету прямо сейчас!!

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