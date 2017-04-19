Сегодня в нашем, динамично развивающемся рынке, всегда требуются быстрые решения. Для этого каждый из нас старается соответствовать времени, улучшать личные и профессиональные навыки, привлекать лучших людей. Есть мнение что, одна минута прогресса сегодня — ровна 200 годам развития каменной эпохи.

Латвийская компания SOLUT- намеревается стать новатором в области финансовых услуг и кредитования. SOLUT — позиционируют себя как самый быстрый кредит в Латвии для Юридических лиц. В течении нескольких часов можно получить на свой счет до 100'000 EUR. При этом представителю компании не надо делать каких то сложных шагов. Всего нужно предоставить несколько документов для анализа платежеспособности. За 2 года существования компания выросла до 7 работников и обслужили более чем 1'000 клиентов.

На сегодняшний день в SOLUT (www.solut.lv) можно получить в течении 5 часов до 100'000 EUR . Процентная ставка варьируется для каждого отдельного случая от 1% до 10% в месяц.

Основатели бизнеса многие годы работают в сферах привлечения финансов, и самой главной проблемой отмечают долгое принятия положительного решения, ввиду долгой оценки платежеспособности, слишком большой иерархической структуры банков или кредитных организаций. В свою очередь компания SOLUT использует передовые инновационные компьютерные технологии для тщательной оценки своих дебиторов.

Преимущества SOLUT:

Быстрая выдача, удаленное подписание договоров (даже без электронной подписи) или выездной нотариус (в случае залогового кредита), отсутствие посредников, скрытых затрат и комиссий за выдачу. Это все приводит к существенной экономии времени, которое можно потратить на развитие личного бизнеса.

SOLUT — это сильное и быстрое решение, для тех кто ценит свое время. Так же SOLUT — может предоставить профессиональную бизнес консультацию удаленно, и указать на уязвимые финансовые положения компании, благодаря чему клиенты получают более реальную картину своего бизнеса. Стоимость консультации 50 EUR + PVN. Опять же не надо никуда ехать, тратить время на дорогу, тратиться на парковки — консультация предоставляется удаленно. (заказать консультацию можно по телефону 80205055)

SOLUT — создан для быстрых решений.



