"Хотела легко и быстро и выучить английский язык. И, раз, "наткнулась на Швейцарский метод. Теперь могу запросто общаться по-английски", — рассказала Айра Романовска (51) из Ливаны. Прочитайте интервью с Айрой и узнайте, как можно выучить английский язык за 14 дней!

– Вы раньше изучали английский язык?

– Изучала английский язык в средней школе и в институте, а также на курсах. Все это было очень давно. Тогда я могла и говорить, и использовать грамматику при письме. Но в то время особо и негде было – кино по-английски не показывали, на телевидении тоже не было каналов на английском. Я и не путешествовала тогда... и мои знания английского понемногу бледнели и забывались.

– Что побудило начать изучение английского языка по Швейцарскому методу?



– Теперь все поменялось, английский язык везде. Необходимость лишь возрастала, когда я стала больше путешествовать. Помню многочисленные неловкие ситуации, когда из-за незнания английского мне пришлось пережить стыд, так как я недопонимала, не понимала или не могла ответить. После одного такого провала я решила, что серьезно возьмусь за изучение английского языка. Хотела свободно общаться с людьми, которых встречала за границей. Мне необходимо было выучить английский язык быстро и удобно и, раз, «наткнулась на Швейцарский метод – обучение дома в любое время, когда захочу, и с гарантией – либо научусь, либо получу деньги обратно – идеально!

– Как проходило обучение?

– Просто и хорошо. Зарегистрировалась на программу, сразу на электронную почту получила упражнения. Вначале щелкала по словам, затем по предложениям. Непривычный метод очень облегчал обучение. Быстро научилась составлять понятные предложения и к тому же значительно увеличила свой словарный запас. Программа очень помогает в тренировке произношения, буквально ощущаю, что в каждым разом произношение становится все лучше. Все это я выучила в свободное время, пользуясь телефоном или компьютером.

– Как вы оцениваете свой уровень английского сейчас?

– Теперь я рада своему английскому языку. Могу свободно говорить, используя формы настоящего, будущего и прошлого времени. При переписке с зарубежными друзьями приятно, что я могу запросто без переводчика google понять, что мне пишут и спрашивают. И сама могу элементарно ответить. Все это так позитивно!

– Что бы вы посоветовали людям, которые еще не говорят по-английски?

– Вы можете начать говорить по-английски уже сегодня! Если вы ждете подходящего момента, то он наступил – сделайте заявку на программу SwissLanguages и сами убедитесь в этом!

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