C Костей Климентьевым мы познакомились два года назад. Мальчик вместе с мамой и старшим братом живет в Даугавпилсе. Брат здоров, играет в хоккей и имеет массу наград, а вот Костя вынужден бороться за возможность ходить. Он страдает от спинальной мышечной атрофии, однако не унывает и старается изо всех сил: делает гимнастику, ходит на занятия к физиотерапевту, до недавнего времени занимался со специальным аппаратом — вертикализатором, таким образом укрепляя мышцы и подготавливая ноги к ходьбе.

На протяжении двух лет с начала знакомства семью Климентьевых не раз навещали директор детского хосписа святой Софии Любовь Колина и протоиерей рижского православного храма Александра Невского Сергий Назаров. С батюшкой у Кости сложились очень доверительные отношения – они вместе читают детские православные книжки, священник отвечает на вопросы мальчика и, конечно, подбадривает его.

Костя – любознательный ребёнок, и лучшими подарками для него являются книги. Скоро он закончит первый класс, правда, обучение у него домашнее. А ему так хочется ходить в школу с другими детьми! Чтобы добиться желаемого результата, мальчику необходимо регулярно проходить реабилитации в Санкт-Петербурге, а также нужно изготовить для него специальные вспомогательные средства, например, поддерживающий корсет, ведь из старого Костя уже вырос.

Просим откликнуться всех, кто может принять участие в судьбе Кости Климентьева. В наших силах попробовать осуществить такую простую мечту ребёнка – ходить!

Позвонив по телефону 90006788, Вы перечислите 1,42 евро для Кости. Набрав номер 90006566, Вы пожертвуете бóльшую сумму – 4,27 евро. Средства также можно перечислить на указанные ниже счета с пометкой "Konstantīnam Klimentjevam".

Получатель: Svētās Sofijas Bērnu Hospis Sabiedriskais Fonds, рег. № 40008218337

NORDEA

Счёт: LV64NDEA0000084106742

CITADELE

Счёт: LV56PARX0017233400001

Swedbank

Счёт: LV36HABA0551043256713

Спасибо всем жертвователям!