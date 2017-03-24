На протяжении двух лет с начала знакомства семью Климентьевых не раз навещали директор детского хосписа святой Софии Любовь Колина и протоиерей рижского православного храма Александра Невского Сергий Назаров. С батюшкой у Кости сложились очень доверительные отношения – они вместе читают детские православные книжки, священник отвечает на вопросы мальчика и, конечно, подбадривает его.
Костя – любознательный ребёнок, и лучшими подарками для него являются книги. Скоро он закончит первый класс, правда, обучение у него домашнее. А ему так хочется ходить в школу с другими детьми! Чтобы добиться желаемого результата, мальчику необходимо регулярно проходить реабилитации в Санкт-Петербурге, а также нужно изготовить для него специальные вспомогательные средства, например, поддерживающий корсет, ведь из старого Костя уже вырос.
Просим откликнуться всех, кто может принять участие в судьбе Кости Климентьева. В наших силах попробовать осуществить такую простую мечту ребёнка – ходить!
Позвонив по телефону 90006788, Вы перечислите 1,42 евро для Кости. Набрав номер 90006566, Вы пожертвуете бóльшую сумму – 4,27 евро. Средства также можно перечислить на указанные ниже счета с пометкой "Konstantīnam Klimentjevam".
Получатель: Svētās Sofijas Bērnu Hospis Sabiedriskais Fonds, рег. № 40008218337
NORDEA
Счёт: LV64NDEA0000084106742
CITADELE
Счёт: LV56PARX0017233400001
Swedbank
Счёт: LV36HABA0551043256713
Спасибо всем жертвователям!