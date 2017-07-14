Виктория Гаврикова была счастлива, когда узнала, что у нее родятся девочки-близняшки: в семье растет пятилетний сын, будет сестрам опорой. Беременность протекала нормально, и только к концу срока одна из девочек перевернулась и приняла неправильное положение.

Одна девочка — Милена — родилась здоровенькой, с весом 3,3 кг, а вот вторая — Милана, которая весила чуть более двух с половиной кг, сразу была отправлена в отделение интенсивной терапии, а затем малышку перевели в реанимационное отделение детской больницы. У девочки отказали почки и печень, было обнаружено серьезное повреждение головного мозга.

После оказанной в больнице помощи мама забрала Милану домой. Время шло, и разница в развитии девочек становилась все заметнее. Милане был поставлен диагноз "детский церебральный паралич".

Милена уже бегает и пытается играть со своей сестричкой, но та не участвует в играх, она даже сидеть самостоятельно не может. Когда мама пытается ставить Милану на ножки, она тут же начинает плакать. Есть и еще одна причина для беспокойства — микровздрагивания, которые похожи на эпилептические припадки длиной в несколько секунд. Несмотря на диагноз и состояние девочки, есть надежда помочь ей. Милана отправится в Санкт-Петербург на электростимуляцию спинного мозга и реабилитацию.

Сердечно просим всех не остаться равнодушными к судьбе маленькой Миланы и пожертвовать средства на ее поездку в Санкт-Петербург!

Позвонив по телефону 90006684, Вы перечислите 1,42 евро для Миланы. Набрав номер 90006560, Вы пожертвуете бóльшую сумму — 4,27 евро. Жертвовать быстро и просто можно непосредственно на сайте фонда www.deti-help.com, а также, используя указанные ниже банковские счета с пометкой "Milana Zigunova":

Получатель: Labdarības fonds "Ticība, Cerība, Mīlestība", reģ. Nr. 50008173931

Swedbank

LV05HABA0551037000771

Nordea

EUR — LV19NDEA0000083088858

USD — LV72NDEA0000083088874

RUB — LV12NDEA0000083088887

Citadele

LV06PARX0017233430001

Спасибо всем, кто откликнется! Мама мечтает, чтобы после реабилитации Милана начала ходить и сказала первые в своей жизни слова. Может быть, эта мечта реальна, и реализовать ее — в наших силах?