Одна девочка — Милена — родилась здоровенькой, с весом 3,3 кг, а вот вторая — Милана, которая весила чуть более двух с половиной кг, сразу была отправлена в отделение интенсивной терапии, а затем малышку перевели в реанимационное отделение детской больницы. У девочки отказали почки и печень, было обнаружено серьезное повреждение головного мозга.
После оказанной в больнице помощи мама забрала Милану домой. Время шло, и разница в развитии девочек становилась все заметнее. Милане был поставлен диагноз "детский церебральный паралич".
Милена уже бегает и пытается играть со своей сестричкой, но та не участвует в играх, она даже сидеть самостоятельно не может. Когда мама пытается ставить Милану на ножки, она тут же начинает плакать. Есть и еще одна причина для беспокойства — микровздрагивания, которые похожи на эпилептические припадки длиной в несколько секунд. Несмотря на диагноз и состояние девочки, есть надежда помочь ей. Милана отправится в Санкт-Петербург на электростимуляцию спинного мозга и реабилитацию.
Сердечно просим всех не остаться равнодушными к судьбе маленькой Миланы и пожертвовать средства на ее поездку в Санкт-Петербург!
Позвонив по телефону 90006684, Вы перечислите 1,42 евро для Миланы. Набрав номер 90006560, Вы пожертвуете бóльшую сумму — 4,27 евро. Жертвовать быстро и просто можно непосредственно на сайте фонда www.deti-help.com, а также, используя указанные ниже банковские счета с пометкой "Milana Zigunova":
Получатель: Labdarības fonds "Ticība, Cerība, Mīlestība", reģ. Nr. 50008173931
Swedbank
LV05HABA0551037000771
Nordea
EUR — LV19NDEA0000083088858
USD — LV72NDEA0000083088874
RUB — LV12NDEA0000083088887
Citadele
LV06PARX0017233430001
Спасибо всем, кто откликнется! Мама мечтает, чтобы после реабилитации Милана начала ходить и сказала первые в своей жизни слова. Может быть, эта мечта реальна, и реализовать ее — в наших силах?